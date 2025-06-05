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Полицейские нашли у россиянина медвежонка, которого он прятал в подвале

Мужчина нашел животное на трассе и держал дома

05 июня 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: скриншот с видео МВД России
Фото: скриншот с видео МВД России

В Самарской области у местного жителя изъяли из дома медвежонка. Как сообщает "Волга.Ньюс", об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Инцидент произошел в частном доме в Волжском районе. Оперативники заметили странное поведение собаки, которая несколько раз подбегала к двери в подвал. Правоохранители потребовали от хозяина дома открыть дверь – внутри оказался маленький медвежонок. 

По словам мужчины, он обнаружил животное на трассе, когда возвращался из Башкортостана. Оперативники сообщили об инциденте сотрудникам Природоохранной прокуратуры, которые изъяли малыша. Его передадут в зоопарк.

Экология животные

Комментарии 2

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Петя

20:38:16 05-06-2025

Как зачем и почему они к нему попали?

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Свирепый Чарли

11:40:31 06-06-2025

Зря изъяли, спустя некоторое время сам мужик бы прятался в подвале от подросшего Мишки.

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