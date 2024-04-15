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Полицейские обнаружили украинский беспилотник во время обыска в московском офисе

"Баб-яга" представляет собой переделанный сельскохозяйственный дрон большой грузоподъемности

15 апреля 2024, 17:50, ИА Амител

Дрон в воздухе / Фото: unsplash.com
Дрон в воздухе / Фото: unsplash.com

Во время обыска в одном из офисов в Москве полицейские обнаружили украинский беспилотник "Баба-яга". Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на РИА Новости.

Владельца дрона уже задержали. Он дает показания относительно того, где приобрел беспилотник.

"Баба-яга" является модифицированной версией сельскохозяйственного дрона большой грузоподъемности. Он используется армией Украины для доставки боеприпасов – беспилотник способен поднимать 120-миллиметровые минометные снаряды и авиабомбы весом до 50 кг.

Москва Происшествия украина Беспилотники

Комментарии 3

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Гость

21:20:51 15-04-2024

Дурдом!

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Олег

21:51:19 15-04-2024

Теперь всем понятно что дроны с нашей территории запускают.

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Гость

09:59:18 16-04-2024

Как выяснили, что он украинский? Кусок сала был привязан?

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