Полицейские обнаружили украинский беспилотник во время обыска в московском офисе

"Баб-яга" представляет собой переделанный сельскохозяйственный дрон большой грузоподъемности

15 апреля 2024, 17:50, ИА Амител

Дрон в воздухе / Фото: unsplash.com

Во время обыска в одном из офисов в Москве полицейские обнаружили украинский беспилотник "Баба-яга". Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на РИА Новости.

Владельца дрона уже задержали. Он дает показания относительно того, где приобрел беспилотник.

"Баба-яга" является модифицированной версией сельскохозяйственного дрона большой грузоподъемности. Он используется армией Украины для доставки боеприпасов – беспилотник способен поднимать 120-миллиметровые минометные снаряды и авиабомбы весом до 50 кг.