Полицейские обнаружили украинский беспилотник во время обыска в московском офисе
"Баб-яга" представляет собой переделанный сельскохозяйственный дрон большой грузоподъемности
15 апреля 2024, 17:50, ИА Амител
Дрон в воздухе / Фото: unsplash.com
Во время обыска в одном из офисов в Москве полицейские обнаружили украинский беспилотник "Баба-яга". Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на РИА Новости.
Владельца дрона уже задержали. Он дает показания относительно того, где приобрел беспилотник.
"Баба-яга" является модифицированной версией сельскохозяйственного дрона большой грузоподъемности. Он используется армией Украины для доставки боеприпасов – беспилотник способен поднимать 120-миллиметровые минометные снаряды и авиабомбы весом до 50 кг.
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Дурдом!
21:51:19 15-04-2024
Теперь всем понятно что дроны с нашей территории запускают.
09:59:18 16-04-2024
Как выяснили, что он украинский? Кусок сала был привязан?