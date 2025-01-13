Полицейские помогли вызволить скорую помощь из снежного плена на Чуйском тракте

Сотрудники Госавтоинспекции патрулировали по Чуйскому тракту

13 января 2025, 19:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

4 января на трассе Р-256 "Чуйский тракт" экипаж Госавтоинспекции ЗАТО Сибирский заметил скорую помощь, застрявшую за пределами проезжей части на 189-м километре дороги. Лейтенанты полиции Игорь Белых и Андрей Исаев незамедлительно пришли на помощь. Об этом рассказали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

"С помощью пожарной спецтехники инспекторы оперативно организовали вызволение автомобиля из снежного плена на проезжую часть", – сказано в сообщении.

После этого они осмотрели транспортное средство и, убедившись в его исправности, пожелали медикам удачного пути.

Благодарные медики направили письмо в администрацию ЗАТО Сибирский.