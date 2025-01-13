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Полицейские помогли вызволить скорую помощь из снежного плена на Чуйском тракте

Сотрудники Госавтоинспекции патрулировали по Чуйскому тракту

13 января 2025, 19:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

4 января на трассе Р-256 "Чуйский тракт" экипаж Госавтоинспекции ЗАТО Сибирский заметил скорую помощь, застрявшую за пределами проезжей части на 189-м километре дороги. Лейтенанты полиции Игорь Белых и Андрей Исаев незамедлительно пришли на помощь. Об этом рассказали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

"С помощью пожарной спецтехники инспекторы оперативно организовали вызволение автомобиля из снежного плена на проезжую часть", – сказано в сообщении.

После этого они осмотрели транспортное средство и, убедившись в его исправности, пожелали медикам удачного пути.

Благодарные медики направили письмо в администрацию ЗАТО Сибирский.

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Сибирь полиция

Комментарии 1

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Гость

06:25:32 14-01-2025

Дороги так хорошо почищены или скорая по полям катается?

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