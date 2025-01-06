Алтайские спасатели в свободное время помогли застрявшему автомобилисту
Спасатели возвращались с соревнований и увидели автомобиль, попавший в снежный плен
06 января 2025, 19:16, ИА Амител
Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
Алтайские спасатели по пути домой помогли водителю, застрявшему в снегу. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
После учебно-тренировочных сборов по поисково-спасательным работам, которые прошли на базе Верх-Катунской школы, спасатели, выполнявшие роль жюри, направлялись домой.
На своем пути они заметили застрявший в снегу автомобиль. Спасатели оперативно оказали водителю помощь, вытащив его из "снежного плена".
"Краевые спасатели, возвращаясь с соревнований, проявили не только профессиональное мастерство, но и человеческую отзывчивость", – рассказали в управлении.
00:23:39 07-01-2025
Взяли мзду и оторвали бампер)))