Алтайские спасатели в свободное время помогли застрявшему автомобилисту

Спасатели возвращались с соревнований и увидели автомобиль, попавший в снежный плен

06 января 2025, 19:16, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Алтайские спасатели по пути домой помогли водителю, застрявшему в снегу. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

После учебно-тренировочных сборов по поисково-спасательным работам, которые прошли на базе Верх-Катунской школы, спасатели, выполнявшие роль жюри, направлялись домой.

На своем пути они заметили застрявший в снегу автомобиль. Спасатели оперативно оказали водителю помощь, вытащив его из "снежного плена".