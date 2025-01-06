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Алтайские спасатели в свободное время помогли застрявшему автомобилисту

Спасатели возвращались с соревнований и увидели автомобиль, попавший в снежный плен

06 января 2025, 19:16, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Алтайские спасатели по пути домой помогли водителю, застрявшему в снегу. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

После учебно-тренировочных сборов по поисково-спасательным работам, которые прошли на базе Верх-Катунской школы, спасатели, выполнявшие роль жюри, направлялись домой.

На своем пути они заметили застрявший в снегу автомобиль. Спасатели оперативно оказали водителю помощь, вытащив его из "снежного плена".

"Краевые спасатели, возвращаясь с соревнований, проявили не только профессиональное мастерство, но и человеческую отзывчивость", – рассказали в управлении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край спасение людей МЧС

Комментарии 1

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Гость

00:23:39 07-01-2025

Взяли мзду и оторвали бампер)))

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