Полицейские поймали бийчанина, обчищающего чужие дачи

Отрицать свою вину 47-летний бийчанин не стал

11 мая 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске сотрудники полиции поймали мужчину, обчистившего несколько дачных участков. Об этом сообщили в региональном МВД.

К правоохранителям обратились несколько человек, заявивших о том, что с их дачных участков пропало имущество: мотокультиватор, садовая тачка, шуруповёрт, бак из нержавеющей стали, бензиновый генератор, кабель, телевизор и бытовая техника.

По подозрению в совершении преступлений задержали 47-летнего мужчину. Он не стал отрицать вину. Украденное вор сдавал на металлолом.