Полицейские поймали бийчанина, обчищающего чужие дачи
Отрицать свою вину 47-летний бийчанин не стал
11 мая 2023, 13:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске сотрудники полиции поймали мужчину, обчистившего несколько дачных участков. Об этом сообщили в региональном МВД.
К правоохранителям обратились несколько человек, заявивших о том, что с их дачных участков пропало имущество: мотокультиватор, садовая тачка, шуруповёрт, бак из нержавеющей стали, бензиновый генератор, кабель, телевизор и бытовая техника.
По подозрению в совершении преступлений задержали 47-летнего мужчину. Он не стал отрицать вину. Украденное вор сдавал на металлолом.
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