НОВОСТИПроисшествия

Полицейские поймали грабителей, которые обчистили ювелирный отдел в ТЦ "Норд-Вест"

Сумма ущерба составила более 1 млн рублей

01 августа 2024, 08:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле задержали похитителей золотых украшений из торгового центра "Норд-Вест", сообщает "МВД Медиа".

В июне в магазин ворвались двое мужчин в масках и черной одежде, разбили молотком витрину и забрали лотки с товаром более чем на 1 млн рублей. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле.

Полицейские изучили записи с камер, опросили свидетелей и установили личности налетчиков и их подельников. Четверых местных жителей, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, задержали при поддержке Росгвардии.

Отмечается, что троим подозреваемым по 21 году, а одному – 31.

По версии следствия, один из них предложил план: двое обчищают магазин, третий стоит у автоматических дверей, не давая им закрыться, а четвертый ждет за рулем. После грабежа они уехали в Новосибирск, где сбыли похищенное.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу, расследование продолжается.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

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Гость

08:55:17 01-08-2024

Смешно)))). Коротка свобода вора!

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гость

09:08:19 01-08-2024

Украл, выпил, в тюрьму))) классика!

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Петюня

09:15:22 01-08-2024

Там золота кот наплакал... Разбодяжено...

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Гость

09:53:36 01-08-2024

1 лимон на четверых, не густо.

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Гость

13:16:27 01-08-2024

Гость (09:53:36 01-08-2024) 1 лимон на четверых, не густо.... Это же закупочная цена, а там и НДС и интерес производителя. Как лом продали скорее всего тысяч за 500-700.

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dok_CФ

10:23:57 01-08-2024

ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.. школу прошли?

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Musik

11:03:57 01-08-2024

dok_CФ (10:23:57 01-08-2024) ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.. школу пр... Отстающие

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Гость

15:31:32 01-08-2024

один из них это друг моего дяди (

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Гость

22:43:05 01-08-2024

Гость (15:31:32 01-08-2024) один из них это друг моего дяди (... поздравляю. гордись теперь до пенсии. твой дядя то и его друг в курсах, что там видеокамер их срисовали штук 50? и что их уже рисовали через 3 часа после дала в 5 областях + казахи и монголия? ... ну чо за детсад

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