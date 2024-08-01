Полицейские поймали грабителей, которые обчистили ювелирный отдел в ТЦ "Норд-Вест"

Сумма ущерба составила более 1 млн рублей

01 августа 2024, 08:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле задержали похитителей золотых украшений из торгового центра "Норд-Вест", сообщает "МВД Медиа".

В июне в магазин ворвались двое мужчин в масках и черной одежде, разбили молотком витрину и забрали лотки с товаром более чем на 1 млн рублей. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле.

Полицейские изучили записи с камер, опросили свидетелей и установили личности налетчиков и их подельников. Четверых местных жителей, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, задержали при поддержке Росгвардии.

Отмечается, что троим подозреваемым по 21 году, а одному – 31.

По версии следствия, один из них предложил план: двое обчищают магазин, третий стоит у автоматических дверей, не давая им закрыться, а четвертый ждет за рулем. После грабежа они уехали в Новосибирск, где сбыли похищенное.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу, расследование продолжается.