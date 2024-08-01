Полицейские поймали грабителей, которые обчистили ювелирный отдел в ТЦ "Норд-Вест"
Сумма ущерба составила более 1 млн рублей
01 августа 2024, 08:45, ИА Амител
В Барнауле задержали похитителей золотых украшений из торгового центра "Норд-Вест", сообщает "МВД Медиа".
В июне в магазин ворвались двое мужчин в масках и черной одежде, разбили молотком витрину и забрали лотки с товаром более чем на 1 млн рублей. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле.
Полицейские изучили записи с камер, опросили свидетелей и установили личности налетчиков и их подельников. Четверых местных жителей, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, задержали при поддержке Росгвардии.
Отмечается, что троим подозреваемым по 21 году, а одному – 31.
По версии следствия, один из них предложил план: двое обчищают магазин, третий стоит у автоматических дверей, не давая им закрыться, а четвертый ждет за рулем. После грабежа они уехали в Новосибирск, где сбыли похищенное.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу, расследование продолжается.
08:55:17 01-08-2024
Смешно)))). Коротка свобода вора!
09:08:19 01-08-2024
Украл, выпил, в тюрьму))) классика!
09:15:22 01-08-2024
Там золота кот наплакал... Разбодяжено...
09:53:36 01-08-2024
1 лимон на четверых, не густо.
13:16:27 01-08-2024
Гость (09:53:36 01-08-2024) 1 лимон на четверых, не густо.... Это же закупочная цена, а там и НДС и интерес производителя. Как лом продали скорее всего тысяч за 500-700.
10:23:57 01-08-2024
ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.. школу прошли?
11:03:57 01-08-2024
dok_CФ (10:23:57 01-08-2024) ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.. школу пр... Отстающие
15:31:32 01-08-2024
один из них это друг моего дяди (
22:43:05 01-08-2024
Гость (15:31:32 01-08-2024) один из них это друг моего дяди (... поздравляю. гордись теперь до пенсии. твой дядя то и его друг в курсах, что там видеокамер их срисовали штук 50? и что их уже рисовали через 3 часа после дала в 5 областях + казахи и монголия? ... ну чо за детсад