Алтайского пенсионера будут судить за нападение на банк по указке мошенников

Аферисты завладели деньгами 72-летнего пенсионера и заявили, что во всем виноваты работники банка

13 мая 2024, 10:30, ИА Амител

Пенсионер напал на банк / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае будут судить пенсионера, который перевел мошенникам все сбережения и кредитные деньги, а потом по их требованию напал на банк, чтобы похить полмиллиона рублей, сообщает региональное МВД.

Напомним, инцидент произошел в Рубцовске в июне 2023 года. Мошенники позвонили 72-летнему мужчине и убедили его перевести на "безопасный счет" личные накопления в сумме 800 тысяч рублей и взятые в кредит 1,6 млн рублей.

"После этого уговорили занять у знакомой 900 тысяч рублей и продать свои ювелирные украшения стоимостью 65 тысяч рублей, а затем перевести им заемные и вырученные с продажи ценностей средства", – рассказали в ведомстве.

В завершение мошенники заявили пенсионеру, что работники отделения одного из банков в Рубцовске занимаются торговлей конфиденциальной информации. Также они отметили, что якобы есть закон, который "разрешает самосуд над недобросовестными финансовыми работниками".

Пенсионер взял пневматический пистолет, приехал в банк, потребовал 500 тысяч рублей в качестве "компенсации" и произвел два выстрела, чтобы поторопить работников.