Алтайского пенсионера будут судить за нападение на банк по указке мошенников
Аферисты завладели деньгами 72-летнего пенсионера и заявили, что во всем виноваты работники банка
13 мая 2024, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае будут судить пенсионера, который перевел мошенникам все сбережения и кредитные деньги, а потом по их требованию напал на банк, чтобы похить полмиллиона рублей, сообщает региональное МВД.
Напомним, инцидент произошел в Рубцовске в июне 2023 года. Мошенники позвонили 72-летнему мужчине и убедили его перевести на "безопасный счет" личные накопления в сумме 800 тысяч рублей и взятые в кредит 1,6 млн рублей.
"После этого уговорили занять у знакомой 900 тысяч рублей и продать свои ювелирные украшения стоимостью 65 тысяч рублей, а затем перевести им заемные и вырученные с продажи ценностей средства", – рассказали в ведомстве.
В завершение мошенники заявили пенсионеру, что работники отделения одного из банков в Рубцовске занимаются торговлей конфиденциальной информации. Также они отметили, что якобы есть закон, который "разрешает самосуд над недобросовестными финансовыми работниками".
Пенсионер взял пневматический пистолет, приехал в банк, потребовал 500 тысяч рублей в качестве "компенсации" и произвел два выстрела, чтобы поторопить работников.
10:50:07 13-05-2024
это деменция или что? тогда кто и почему дал кредит неадеквату 70+ - непонятно.
11:28:04 13-05-2024
а не садить
14:17:44 13-05-2024
Программа НЛП. Каждый 10-й человек, независимо от возраста, внушаем. Этим и пользуются мошенники, владеющие технологией НЛП.
16:56:27 13-05-2024
Гость (14:17:44 13-05-2024) Программа НЛП. Каждый 10-й человек, независимо от возраста, ...
Нет такой технологии. Есть только жадность и человеческая глупость! А вот таких в крае хоть отбавляй!
19:43:32 16-05-2024
Уважаемые читатели,
Крайне удивлен некомпетентностью автора статьи в понимании Нейро-лингвистического программирования, которое изучает и повторяет совершенное поведение и является научной моделью. Развивайте психологическую культуру.
Мошенничество — это мошенничество. И используется там суггестия, т.е. внушение. НЛП изучает внушение, и даже гипноз, чтобы с нами такого наоборот не происходило.
Желаю всем отличного умственного здоровья.
Сертифицированный тренер НЛП В. Н. Савицкий, дипломированный психолог,
Проект NLP.SPACE