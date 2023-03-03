Полицейские поймали мужчину, который сбежал из психбольницы в Камне-на-Оби

Беглец находился в медицинском учреждении на принудительном лечении

03 марта 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Камне-на-Оби полицейские задержали мужчину, который в конце февраля совершил побег из психиатрической больницы, в которой он находился на принудительном лечении. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

В ориентировках указывалось, что пациент 1982 года рождения самовольно покинул отделение 26 февраля. Улизнуть из медицинского учреждения ему удалось днём.

Мужчину доставили обратно в больницу. При этом отмечается, что он не являлся преступником, а находился на лечении из-за проблем с алкоголем. Где именно был всё это время пациент – не уточняется.