Полицейские поймали трех барнаульцев, которые распространили около 500 закладок

Среди них – женщина и двое мужчин, один из них — таксист

08 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Задержанная по подозрению в распространении наркотиков / Фото: ГУ МВД Алтайского края

В Алтайском крае полицейские задержали трех барнаульцев, занимавшихся наркосбытом, сообщили в МВД региона.

Группа состояла из двух мужчин 48 и 25 лет и 42-летней женщины. Их задержали, когда они ехали на машине в один из пригородов Барнаула для создания тайников с наркотиками.

В ходе осмотра было изъято более 200 граммов мефедрона.

Правоохранители установили, что женщина получала оптовые партии наркотиков в интернет-магазине, один из сообщников формировал розничные закладки, другой – предоставлял для этого свою машину, параллельно работая таксистом.

Подельники сбывали запрещенные вещества не только в Барнауле, но и в Рубцовске. Незаконной деятельностью они занимались не менее полугода, организовав в общей сложности, как полагают в полиции, около 500 закладок.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.