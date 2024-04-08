Полицейские поймали трех барнаульцев, которые распространили около 500 закладок
Среди них – женщина и двое мужчин, один из них — таксист
08 апреля 2024, 16:00, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские задержали трех барнаульцев, занимавшихся наркосбытом, сообщили в МВД региона.
Группа состояла из двух мужчин 48 и 25 лет и 42-летней женщины. Их задержали, когда они ехали на машине в один из пригородов Барнаула для создания тайников с наркотиками.
В ходе осмотра было изъято более 200 граммов мефедрона.
Правоохранители установили, что женщина получала оптовые партии наркотиков в интернет-магазине, один из сообщников формировал розничные закладки, другой – предоставлял для этого свою машину, параллельно работая таксистом.
Подельники сбывали запрещенные вещества не только в Барнауле, но и в Рубцовске. Незаконной деятельностью они занимались не менее полугода, организовав в общей сложности, как полагают в полиции, около 500 закладок.
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