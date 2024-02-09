Жителям Алтая грозит пожизненный срок за производство наркотиков в малолюдном месте

Нарколаборатория находилась в маленьком отдаленном селе

09 февраля 2024, 12:29, ИА Амител

Нарколаборатория / Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае будут судить трех жителей Барнаула и Ростовской области, которые производили и продавали наркотики, сообщает региональная прокуратура.

Лаборатория, где производили наркотики в особо крупном размере, находилась в доме, расположенном в малолюдном месте одного из сел Заринского района.

"В ходе расследования изъято более 2,8 кг наркотического средства", – рассказали в ведомстве.

Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.