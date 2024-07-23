Полицейские поймали закладчика под Барнаулом и изъяли полтора килограмма наркотиков

Мужчина распространял запрещенные вещества в разных частях региона

23 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Улики / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские задержали оптового закладчика и изъяли у него около 1,5 кг метилэфедрона, сообщили в МВД региона.

Злоумышленника поймали в Павловском районе. Сотрудники ДПС остановили "Ладу Самару" и при осмотре багажника нашли 20 свертков по одному грамму, а также изоленту и весы. Со слов 44-летнего жителя Камня-на-Оби, он забрал "синтетику" по указанию неустановленного куратора из закладки и планировал сбыть на территории края.

Также мужчина указал на места расположения двух уже сделанных им тайников в лесополосах Первомайского и Калманского районов, откуда полицейские изъяли два свертка массой 498 и 998 граммов с тем же веществом.

"По предварительной информации, злоумышленник распространял синтетический наркотик через тайники-закладки на территории Барнаула, Рубцовска и Алейска с мая текущего года", — рассказали в ведомстве.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело и заключили его под стражу. Отмечается, что ранее он судим не был.