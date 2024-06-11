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В Алтайском крае поймали закладчика, который вез на мопеде полкилограмма наркотиков

Мужчину заключили под стражу

11 июня 2024, 10:45, ИА Амител

Улики / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Улики / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

На трассе Барнаул – Заринск полицейские задержали закладчика с особо крупной партией наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.

49-летний житель Заринска прибыл на мопеде в Первомайский район за партией N-метилэфедрона, забрал в лесу по предоставленным координатам запрещенные вещества и там же разделил партию на две части.

По месту жительства у мужчины также нашли наркотики, весы и другие улики.

Полицейские выяснили, что мужчина работал оптовым курьером-закладчиком с апреля 2024 года. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, также его взяли под стражу.

Алтайский край борьба с наркотиками

Комментарии 3

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Олег

10:55:01 11-06-2024

Длинный язык, стукачи и противоправная деятельность доведут до тюрьмы.

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Роман

13:00:06 11-06-2024

два месяца отработал-на десять лет уедет

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ДМВ

13:47:59 11-06-2024

"Колеса" на колесах

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