В Алтайском крае поймали закладчика, который вез на мопеде полкилограмма наркотиков

Мужчину заключили под стражу

11 июня 2024, 10:45, ИА Амител

Улики / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

На трассе Барнаул – Заринск полицейские задержали закладчика с особо крупной партией наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.

49-летний житель Заринска прибыл на мопеде в Первомайский район за партией N-метилэфедрона, забрал в лесу по предоставленным координатам запрещенные вещества и там же разделил партию на две части.

По месту жительства у мужчины также нашли наркотики, весы и другие улики.

Полицейские выяснили, что мужчина работал оптовым курьером-закладчиком с апреля 2024 года. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, также его взяли под стражу.