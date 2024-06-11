В Алтайском крае поймали закладчика, который вез на мопеде полкилограмма наркотиков
Мужчину заключили под стражу
11 июня 2024, 10:45, ИА Амител
Улики / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
На трассе Барнаул – Заринск полицейские задержали закладчика с особо крупной партией наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.
49-летний житель Заринска прибыл на мопеде в Первомайский район за партией N-метилэфедрона, забрал в лесу по предоставленным координатам запрещенные вещества и там же разделил партию на две части.
По месту жительства у мужчины также нашли наркотики, весы и другие улики.
Полицейские выяснили, что мужчина работал оптовым курьером-закладчиком с апреля 2024 года. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, также его взяли под стражу.
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