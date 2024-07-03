Полицейские проводят проверку после наезда "Гранты" на 17-летнюю девушку в Барнауле
Раненую госпитализировали
03 июля 2024, 10:45, ИА Амител
Место происшествия / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями наезда на 17-летнюю девушку на улице Антона Петрова.
Как сообщили в ведомстве, ДТП случилось 2 июля в 22:50 у дома № 223.
Предварительно установили, что 25-летний водитель "Лады Гранты" наехал на девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому переходу.
В итоге пострадавшая получила травмы и была госпитализированы. Полицейские проводят проверку.
11:13:00 03-07-2024
Постоянно (очень часто!) на нерегулируемых пешеходниках автомобилисты не уступают!
11:46:43 03-07-2024
Там два "лежачих полицейских", две камеры на 40, но грантоводу было не до них.