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Полицейские проводят проверку после наезда "Гранты" на 17-летнюю девушку в Барнауле

Раненую госпитализировали

03 июля 2024, 10:45, ИА Амител

Место происшествия / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Место происшествия / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями наезда на 17-летнюю девушку на улице Антона Петрова.

Как сообщили в ведомстве, ДТП случилось 2 июля в 22:50 у дома № 223.

Предварительно установили, что 25-летний водитель "Лады Гранты" наехал на девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В итоге пострадавшая получила травмы и была госпитализированы. Полицейские проводят проверку.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

11:13:00 03-07-2024

Постоянно (очень часто!) на нерегулируемых пешеходниках автомобилисты не уступают!

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Гость

11:46:43 03-07-2024

Там два "лежачих полицейских", две камеры на 40, но грантоводу было не до них.

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