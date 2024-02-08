Полицейские в Барнауле накрыли наркопритон, организованный молодой девушкой

Она пускала наркозависимых домой и сама была зависимой

08 февраля 2024, 12:34, ИА Амител

Медицинский шприц / Фото: pxhere.com/ru/photo/856923

В Барнауле сотрудники полиции накрыли наркопритон, который организовала 21-летняя девушка. Об этом рассказали в МВД.

Горожанка систематически пускала зависимых домой и предоставила им комнату, в которой они могли употреблять наркотики. Сама девушка также является наркозависимой.

Посетителям притона грозит штраф в размере до 5 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Девушку-организатора оставили под подпиской о невыезде, в отношении нее ведется разбирательство.

В прошлом году на территории края сотрудниками органов внутренних дел была пресечена деятельность семнадцати наркопритонов, добавили в МВД.