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Полицейские в Барнауле поймали вора-карманника

Он вытащил кошелек у женщины при посадке в автобус

23 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Кошелек / Фото: pxhere.com
Кошелек / Фото: pxhere.com

Сотрудники полиции в Барнауле задержали вора-карманника. Об этом рассказали в региональном МВД.

Женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что у нее украли кошелек, в котором было 13 тысяч рублей. Злоумышленника нашли. Им оказался местный житель 1975 года рождения. Отмечается, что он временно безработный.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что вытащил кошелек у женщины во время посадки в маршрутный автобус.

Барнаул полиция

Комментарии 3

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Элен без ребят

14:17:00 23-06-2024

с 90х про щипачей не слышно было

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гость

22:37:52 23-06-2024

Если кто-то, о чем-то не знает, это не значит, что этого нет.

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Гость

10:44:03 24-06-2024

Редкая нынче специальность....

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