Полицейские в Барнауле поймали вора-карманника

Он вытащил кошелек у женщины при посадке в автобус

23 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Кошелек / Фото: pxhere.com

Сотрудники полиции в Барнауле задержали вора-карманника. Об этом рассказали в региональном МВД.

Женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что у нее украли кошелек, в котором было 13 тысяч рублей. Злоумышленника нашли. Им оказался местный житель 1975 года рождения. Отмечается, что он временно безработный.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что вытащил кошелек у женщины во время посадки в маршрутный автобус.