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Полицейские задержали барнаульца, который дома выращивал коноплю в специальных боксах

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по двум статьям

01 июля 2024, 16:47, ИА Амител

Жилище подозреваемого / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Жилище подозреваемого / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские задержали 34-летнего мужчину, который выращивал коноплю для продажи, сообщили в МВД Алтайского края.

В доме горожанина правоохранители нашли специальные боксы с фильтрами, вентиляторами и датчиками влажности и температуры, в которых произрастало 25 кустов растения. Также из помещения изъяли бутылки с минеральными удобрениями и полкилограмма марихуаны.

"Полученный криминальный урожай он перерабатывал, а готовый наркопродукт – сбывал", – отмечают в полиции.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ) и незаконном культивировании наркосодержащих растений (ст. 231 УК РФ).

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Барнаул Происшествия борьба с наркотиками

Комментарии 4

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Гость

16:49:39 01-07-2024

Вот синячил бы по-черному, все бы норм было

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Коля

18:07:43 01-07-2024

За распространение этой дряни надо наказывать жестко

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Гость

09:41:33 02-07-2024

Коля (18:07:43 01-07-2024) За распространение этой дряни надо наказывать жестко... А за распространение глупостей вообще отключать Интернет и электричество.

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Гость

20:18:30 01-07-2024

Во дворе многоквартирного дома растут кустики, похожие на коноплю. Что интересно, управляющая компания недавно косила траву, но возле подъезда №5 оставили заросший квадрат. Кусты примерно 1м высотой.

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