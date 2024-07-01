Полицейские задержали барнаульца, который дома выращивал коноплю в специальных боксах

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по двум статьям

01 июля 2024, 16:47, ИА Амител

Жилище подозреваемого / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские задержали 34-летнего мужчину, который выращивал коноплю для продажи, сообщили в МВД Алтайского края.

В доме горожанина правоохранители нашли специальные боксы с фильтрами, вентиляторами и датчиками влажности и температуры, в которых произрастало 25 кустов растения. Также из помещения изъяли бутылки с минеральными удобрениями и полкилограмма марихуаны.

"Полученный криминальный урожай он перерабатывал, а готовый наркопродукт – сбывал", – отмечают в полиции.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ) и незаконном культивировании наркосодержащих растений (ст. 231 УК РФ).

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.