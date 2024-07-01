Полицейские задержали барнаульца, который дома выращивал коноплю в специальных боксах
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по двум статьям
01 июля 2024, 16:47, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали 34-летнего мужчину, который выращивал коноплю для продажи, сообщили в МВД Алтайского края.
В доме горожанина правоохранители нашли специальные боксы с фильтрами, вентиляторами и датчиками влажности и температуры, в которых произрастало 25 кустов растения. Также из помещения изъяли бутылки с минеральными удобрениями и полкилограмма марихуаны.
"Полученный криминальный урожай он перерабатывал, а готовый наркопродукт – сбывал", – отмечают в полиции.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ) и незаконном культивировании наркосодержащих растений (ст. 231 УК РФ).
Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
16:49:39 01-07-2024
Вот синячил бы по-черному, все бы норм было
18:07:43 01-07-2024
За распространение этой дряни надо наказывать жестко
09:41:33 02-07-2024
Коля (18:07:43 01-07-2024) За распространение этой дряни надо наказывать жестко... А за распространение глупостей вообще отключать Интернет и электричество.
20:18:30 01-07-2024
Во дворе многоквартирного дома растут кустики, похожие на коноплю. Что интересно, управляющая компания недавно косила траву, но возле подъезда №5 оставили заросший квадрат. Кусты примерно 1м высотой.