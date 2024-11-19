Полицейские задержали дебошира на борту самолёта в Барнауле

Мужчина матерился и мешал окружающим

19 ноября 2024, 20:25, ИА Амител

Самолет / Фото: unsplash.com / Gary Lopater

Полицейские задержали дебошира на борту самолета в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири в Telegram-канале.

Информация о нарушителе поступила в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула Алтайского ЛУ МВД РФ от представителя авиакомпании. Мужчина летел из Москвы в краевую столицу и вел себя неадекватно.

"Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что 34-летний житель Алтайского края во время перелета вступил в конфликт с другим пассажиром. Мужчина проявлял агрессию, выражался грубой нецензурной бранью и мешал окружающим", – заявили в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя и доставили его в отдел. Составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").