Протоколы и уголовные дела. Как камеры помогают защитить медиков скорой от дебоширов?

В 2024 году у бригад появились видеорегистраторы и "тревожные кнопки"

13 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

Медики скорой помощи / Фото: amic.ru

Все бригады скорой помощи в Барнауле, Бийске и Рубцовске уже оснащены видеорегистраторами. Об этом amic.ru рассказали в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Напомним, оснащение медиков камерами и "тревожными кнопками" еще в начале года анонсировал глава ведомства Дмитрий Попов.

Более ста камер

В Минздраве сообщили, что всего, как и планировалось, было закуплено 130 индивидуальных переносных видеорегистраторов.

"Использование камер помогает доказать вину злоумышленника в случае нападения на сотрудников бригады СМП, а также установить истину в конфликтных ситуациях и повысить качество оказания скорой медицинской помощи", – уточнили в ведомстве. Кроме того, 155 машин скорой медпомощи подключили к пультам охраны Росгвардии. Так называемая "тревожная кнопка" установлена в планшете врача. При ее нажатии росгвардейцы моментально получают вызов и едут на место происшествия.

Эффект есть

В Минздраве сообщили, что сотрудники Росгвардии уже неоднократно выезжали помогать врачам скорой помощи.

"Действуют оперативно (приезжают за пять-шесть минут), профессионально, оцениваем их помощь крайне положительно", – рассказали в пресс-службе.При этом точную статистику по нападениям на медиков не предоставили. Но отметили, что только в Барнауле за месяц случается в среднем один-два конфликта с пациентами (или их друзьями), требующих вызова правоохранителей.

Также в Минздраве предоставили данные от Росгвардии. Согласно им, с начала года было 17 вызовов.

"По результатам рассмотрения материалов возбуждено три уголовных дела, составлено пять протоколов о привлечении к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Защитить от буйных

Напомним, Дмитрий Попов, анонсируя нововведение в начале года, отмечал, что это не "панацея", но дополнительный способ остановить дебоширов. При посещении пациента медики сразу сообщают о том, что фиксируют вызов на камеру.

"Дальше, я думаю, у многих агрессивно настроенных людей взыграет разумность. Это на самом деле дисциплинирует человека. Например, в приемных покоях, где написано, что ведется видеосъемка, у людей гораздо меньше желания проявлять агрессию", – привел пример министр.Оснащение медиков видеорегистраторами и "тревожными кнопками" он назвал более действенной мерой, чем электрошокеры, о которых в прошлом году много рассуждали депутаты и общественники. Обсуждения начались из-за нападений на медработников, происходящих регулярно и порой приводящих к серьезным проблемам со здоровьем сотрудников скорой помощи.