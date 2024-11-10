Полицейским-пенсионерам в России предложили выдавать квартиры
В очереди на получение жилья в структуре МВД стоят более 87 тысяч человек
10 ноября 2024, 13:25, ИА Амител
В России обсуждается возможность предоставления бесплатного жилья сотрудникам полиции, вышедшим на пенсию. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, соответствующий законопроект планируется внести в Государственную Думу, пишут "Известия".
По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, обеспечение полицейских жильем является одним из ключевых факторов, мотивирующих к работе в органах внутренних дел. Однако в настоящее время лишь немногие могут воспользоваться этой льготой.
Согласно информации, предоставленной депутатами, в очереди на получение жилья в структуре МВД стоят более 87 тысяч человек. В связи с этим ЛДПР предлагает системное и поэтапное решение этой проблемы.
Парламентарии считают, что необходимо обеспечить жильем всех, кто стоит в очереди, в течение трех лет. С 2027 года предоставление квартир должно стать гарантированным.
13:34:21 10-11-2024
За какие заслуги ???
13:48:58 10-11-2024
Хоть бы довольствие сделали нормальное. Они смогли бы сами приобретать жилью. Поставить заслон воровства в Вооружённых силах.
15:03:45 10-11-2024
Да (13:48:58 10-11-2024) Хоть бы довольствие сделали нормальное. Они смогли бы сами п... Не переработали, тыловые герои.
13:50:34 10-11-2024
очень хорошая инициатива, ждем. С праздником, коллеги!! Служить и защищать!
15:33:22 10-11-2024
Гость (13:50:34 10-11-2024) очень хорошая инициатива, ждем. С праздником, коллеги!! Служ... Служить власти и защищать власть.
01:48:47 11-11-2024
Гость (15:33:22 10-11-2024) Служить власти и защищать власть. ... А нет, наверное служить навальнеру и его ублюдкам. Ты че американских полицейских не обсираешь? Полиция обеспечивает порядок. Порядок - слово тебе не знакомое, но в мире оно приветствуется.
13:56:37 10-11-2024
ЛДПР и в России обсуждают - это не одно и тоже. Вот когда такое предложение вынесет ЕР тогда можно обсуждать
14:07:58 10-11-2024
У них маленькие зарплаты? Или они победили преступность? Или на дорогах порядок? Или коррупция побеждена? Пусть берут ипотеку и больше работают. И на пенсию в 65 как остальные люди в нашей стране. А как быть, например, воспитателям детских садов? Или это другое?
17:07:16 10-11-2024
Вы видели хоть одного полицейского-пенсионера в 45 лет изможденного работой? Пусть дальше работает на заводе на благо Родины, а не на свой карман, до 65 лет. Вот тогда может быть и о квартире можно подумать. Люди пашут по 40 лет и им хрен, а эти уработались в 45 лет.
09:34:48 11-11-2024
Гость (17:07:16 10-11-2024) Вы видели хоть одного полицейского-пенсионера в 45 лет измож... Какие 45? Знакомый в 36 лет подполковник и пенсионер (школа милиции тоже в зачет идет).
18:25:03 10-11-2024
Может и правильно, только не кадровикам, психологам и прочим штабным деятелям.
18:58:24 10-11-2024
Жильем обеспечить врачей и учителей, тогда все будут грамотны, воспитаны и здоровы, в том числе полицейские.
21:24:57 10-11-2024
А почему нет предложения о том что каждый имеет право на труд? Ну по закону итак сотрудники должны быть обеспечены жильем так же как сироты. Зачем дублировать законы?