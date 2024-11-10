Полицейским-пенсионерам в России предложили выдавать квартиры

В очереди на получение жилья в структуре МВД стоят более 87 тысяч человек

10 ноября 2024, 13:25, ИА Амител

Дверь в квартиру / Фото: pxhere.com/ru/photo/668616

В России обсуждается возможность предоставления бесплатного жилья сотрудникам полиции, вышедшим на пенсию. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, соответствующий законопроект планируется внести в Государственную Думу, пишут "Известия".

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, обеспечение полицейских жильем является одним из ключевых факторов, мотивирующих к работе в органах внутренних дел. Однако в настоящее время лишь немногие могут воспользоваться этой льготой.

Согласно информации, предоставленной депутатами, в очереди на получение жилья в структуре МВД стоят более 87 тысяч человек. В связи с этим ЛДПР предлагает системное и поэтапное решение этой проблемы.

Парламентарии считают, что необходимо обеспечить жильем всех, кто стоит в очереди, в течение трех лет. С 2027 года предоставление квартир должно стать гарантированным.