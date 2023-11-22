Полицейский стоял и смотрел, как убивают человека в российском регионе

Участковый прибыл на вызов в один из домов, где дрались двое мужчин

22 ноября 2023, 16:41, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Нижегородской области обвинили в халатности и заключили под стражу полицейского, который не стал разнимать драку, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года в Нижнем Новгороде. Участковый прибыл на вызов в один из домов, в который проник неизвестный. Там между хозяином жилища и мужчиной завязалась драка.

"Вследствие недобросовестного отношения к службе, пренебрегая положениями Закона "О полиции", не пресек драку между мужчинами, один из которых от полученных телесных повреждений скончался на месте", – рассказали в ведомстве.

Сотрудника полиции заключили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы за халатность.

Мужчину, участвовавшего в драке, обвинили в причинении смертельных травм, ему грозит до 15 лет лишения свободы.