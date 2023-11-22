Полицейский стоял и смотрел, как убивают человека в российском регионе
Участковый прибыл на вызов в один из домов, где дрались двое мужчин
22 ноября 2023, 16:41, ИА Амител
В Нижегородской области обвинили в халатности и заключили под стражу полицейского, который не стал разнимать драку, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел в сентябре 2023 года в Нижнем Новгороде. Участковый прибыл на вызов в один из домов, в который проник неизвестный. Там между хозяином жилища и мужчиной завязалась драка.
"Вследствие недобросовестного отношения к службе, пренебрегая положениями Закона "О полиции", не пресек драку между мужчинами, один из которых от полученных телесных повреждений скончался на месте", – рассказали в ведомстве.
Сотрудника полиции заключили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы за халатность.
Мужчину, участвовавшего в драке, обвинили в причинении смертельных травм, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
16:50:11 22-11-2023
впрочем, ничего нового
17:35:27 22-11-2023
Неужели и такие полицеймейстеры бывают
18:33:35 22-11-2023
Гость (17:35:27 22-11-2023) Неужели и такие полицеймейстеры бывают ... Нежели бывают другие?
18:51:33 22-11-2023
Полиция - это те кто защищают действующий строй и власть... вы не путайте их с милиционерами! которые должны были поддерживать общественный порядок!... или вы думаете зря переименовали!?
19:04:09 22-11-2023
Бывают? Были, есть и будут. Видел молодого курсанта БЮИ, который стоял возле пешеходного перехода и даже не сделал замечание людям, переходящим переход на красный свет. Просто замечание про соблюдение правил дорожного движения. Какой закон он будет защищать, если он никаких законов не знает и свои обязанности уже не выполняет??? Но это молодой и еще необразованный. А вот целый полковник, сидя в автобусе и видя конфликт между кондуктором и поддатым мужиком, не сдвинулся с места, пока кондуктор не попросила его вывести мужичка из автобуса. Какой закон и порядок он защищает??? Или какой закон, такие и полковники? Печально всё это. Всё-таки милиция была народной, чтобы ни говорили.
20:25:53 22-11-2023
Гость (19:04:09 22-11-2023) Бывают? Были, есть и будут. Видел молодого курсанта БЮИ, кот... Ну сделал бы курсант замечание, его бы послали, так как он не полноценный полисмен.
23:46:49 22-11-2023
Гость (19:04:09 22-11-2023) Бывают? Были, есть и будут. Видел молодого курсанта БЮИ, кот... Вот глупость, он был не при исполнении, как простой гражданин. Срок себе заработать?
06:15:49 23-11-2023
Гость (19:04:09 22-11-2023) Бывают? Были, есть и будут. Видел молодого курсанта БЮИ, кот... Полковник в автобусе?! Насмешил)))
19:08:41 22-11-2023
Рановато прибыл. Его дело сторона. Стой в сторонке да поглядывай.
11:03:42 23-11-2023
А интересно, который помер, тот, кто проник в дом? А второму превышение самообороны шьют? И теперь еще и полицейского за компанию? У нас закон очень не любит, когда граждане сами себя защищают.