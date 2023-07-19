МВД опровергло отказ полицейских преследовать педофила в Омске. Версия ведомства
По данным министерства, сотрудники ГИБДД сразу же поехали обследовать близлежащие дворы
19 июля 2023, 17:43, ИА Амител
Информация об отказе сотрудников ГИБДД задерживать пристававшего к ребенку мужчину в Омске не соответствует действительности, сообщает "МВД Медиа".
"Публикации СМИ о бездействии сотрудников Госавтоинспекции в Омской области при обращении к ним мамы пострадавшей девочки не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.
Напомним, 17 июля в Омске задержали мужчину, который на улице приставал к ребенку, а после пытался скрыться. При этом матери девочки пришлось самостоятельно гнаться за извращенцем. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых органах, женщина просила сотрудников ГИБДД помочь задержать мужчину, но они "отказались, сославшись на занятость".
В МВД заявили, что на самом деле сотрудники ГИБДД сразу же поехали обследовать близлежащие дворы. Однако мужчину все-таки задержала женщина с таксистом. После этого очевидцы позвонили в полицию и до приезда следственно-оперативной группы удерживали извращенца.
В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
17:56:57 19-07-2023
Ага, всё так и было. Женщина за педофилом, Гаишники по дворам
19:18:59 19-07-2023
Татьяна (17:56:57 19-07-2023) Ага, всё так и было. Женщина за педофилом, Гаишники по двора... прятаться поехали,они же как дети
18:50:15 19-07-2023
Еще остались люди, доверяющие полицаям?
19:07:36 19-07-2023
Глупые отмазки
19:29:08 19-07-2023
Как они могут утверждать ,что полицейский не отказывался , он сам так сказал?