МВД опровергло отказ полицейских преследовать педофила в Омске. Версия ведомства

По данным министерства, сотрудники ГИБДД сразу же поехали обследовать близлежащие дворы

19 июля 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Информация об отказе сотрудников ГИБДД задерживать пристававшего к ребенку мужчину в Омске не соответствует действительности, сообщает "МВД Медиа".

"Публикации СМИ о бездействии сотрудников Госавтоинспекции в Омской области при обращении к ним мамы пострадавшей девочки не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля в Омске задержали мужчину, который на улице приставал к ребенку, а после пытался скрыться. При этом матери девочки пришлось самостоятельно гнаться за извращенцем. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых органах, женщина просила сотрудников ГИБДД помочь задержать мужчину, но они "отказались, сославшись на занятость".

В МВД заявили, что на самом деле сотрудники ГИБДД сразу же поехали обследовать близлежащие дворы. Однако мужчину все-таки задержала женщина с таксистом. После этого очевидцы позвонили в полицию и до приезда следственно-оперативной группы удерживали извращенца.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.