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МВД опровергло отказ полицейских преследовать педофила в Омске. Версия ведомства

По данным министерства, сотрудники ГИБДД сразу же поехали обследовать близлежащие дворы

19 июля 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Информация об отказе сотрудников ГИБДД задерживать пристававшего к ребенку мужчину в Омске не соответствует действительности, сообщает "МВД Медиа".

"Публикации СМИ о бездействии сотрудников Госавтоинспекции в Омской области при обращении к ним мамы пострадавшей девочки не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля в Омске задержали мужчину, который на улице приставал к ребенку, а после пытался скрыться. При этом матери девочки пришлось самостоятельно гнаться за извращенцем. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых органах, женщина просила сотрудников ГИБДД помочь задержать мужчину, но они "отказались, сославшись на занятость".

В МВД заявили, что на самом деле сотрудники ГИБДД сразу же поехали обследовать близлежащие дворы. Однако мужчину все-таки задержала женщина с таксистом. После этого очевидцы позвонили в полицию и до приезда следственно-оперативной группы удерживали извращенца.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

скандалы омская область

Комментарии 5

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Татьяна

17:56:57 19-07-2023

Ага, всё так и было. Женщина за педофилом, Гаишники по дворам

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гость

19:18:59 19-07-2023

Татьяна (17:56:57 19-07-2023) Ага, всё так и было. Женщина за педофилом, Гаишники по двора... прятаться поехали,они же как дети

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Гость

18:50:15 19-07-2023

Еще остались люди, доверяющие полицаям?

  6 Нравится
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Гость

19:07:36 19-07-2023

Глупые отмазки

  11 Нравится
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Гость

19:29:08 19-07-2023

Как они могут утверждать ,что полицейский не отказывался , он сам так сказал?

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