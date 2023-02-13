Полицейского, спасшего подростка с башенного крана в Барнауле, поощрят

Старшего лейтенанта Павла Матвеенко отметили за самоотверженные действия, проявленные в ситуации, не терпящей отлагательства

13 февраля 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян принял решение поощрить старшего лейтенанта Павла Матвеенко, который спас забравшегося на башенный кран подростка. Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейского отметили за самоотверженные действия, проявленные в ситуации, не терпящей отлагательства.

Напомним, что утром 13 февраля на территорию стройплощадки на площади Баварина в Барнауле проник несовершеннолетний, который залез на башенный кран. Первым на помощь к подростку пришёл Матвеенко, узнавший о местонахождении ребёнка от матери мальчика. Он не стал дожидаться спасателей и сам влез на конструкцию, спустив замёрзшего подростка в открытую кабину машиниста.

Вместе они дождались приезда спасателей, на мальчика надели страховку и спустили вниз, на землю. После чего передали бригаде скорой помощи для медицинского осмотра. Сейчас подростку ничего не угрожает.