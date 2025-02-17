Полиция Белокурихи подала сразу 24 иска против бийского предпринимателя

Бизнесмен владеет рекламным агентством и, по мнению правоохранителей, нарушил статью КоАП РФ

17 февраля 2025, 10:45, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Полиция Белокурихи подала 24 иска в отношении бийского предпринимателя. Согласно картотеке Арбитражного суда Алтайского края, бизнесмена, возглавляющего рекламное агентство "Мобидик", требуют привлечь к административной ответственности по ст. 14.37 КоАП РФ ("Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции").

Иски зарегистрировали 4 и 5 февраля. Конкретная часть статьи в материалах не фигурирует, а потому неизвестно, что именно стало причиной подачи заявлений в суд.

Ранее СМИ сообщили, что Минобороны РФ подало иск к ОАО "Российские железные дороги" на сумму более 5,5 млн рублей. Соответствующее заявление появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы.