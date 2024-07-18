Полиция начала проверку из-за сообщений о незаконной торговле вейпами в Барнауле

Причастных к деятельности уже установили

18 июля 2024, 22:05, ИА Амител

Вейп / Фото: pxhere.com/ru/photo/489525

Полиция начала проверку после сообщений о незаконной торговле вейпами в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МВД.

"После появления на ряде интернет-ресурсов информации об осуществлении незаконной торговли различными товарами, в том числе вейпами, у одного из торговых центров на территории Индустриального района города Барнаула сотрудниками полиции организована проверка", – сказано в сообщении.

Правоохранители выезжали на место и уже установили причастных к незаконной деятельности. Это жители Новосибирска.

Полицейские возбудили административное дело о незаконной предпринимательской деятельности.