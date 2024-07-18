Полиция начала проверку из-за сообщений о незаконной торговле вейпами в Барнауле
Причастных к деятельности уже установили
18 июля 2024, 22:05, ИА Амител
Вейп / Фото: pxhere.com/ru/photo/489525
Полиция начала проверку после сообщений о незаконной торговле вейпами в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МВД.
"После появления на ряде интернет-ресурсов информации об осуществлении незаконной торговли различными товарами, в том числе вейпами, у одного из торговых центров на территории Индустриального района города Барнаула сотрудниками полиции организована проверка", – сказано в сообщении.
Правоохранители выезжали на место и уже установили причастных к незаконной деятельности. Это жители Новосибирска.
Полицейские возбудили административное дело о незаконной предпринимательской деятельности.
23:30:49 18-07-2024
Мдя... Этими сурогатами табака торгуют на каждам углу как и спиртом под видом средств для ванны. Закрыли неугодную точку и хвалятся, что накрыли табакокартель. Тьфу, противно читать.
Пысы. Кончилась жижа для электронной папиросы. Утром пойду и куплю в точку которая мне удобна.
11:04:12 19-07-2024
Скажите, пожалуйста, кто в теме- курение (а в особенности, вейпа) провоцирует развитие дебильности, или дебильность провоцирует курение? Связь между этими особенностями очевидна, но хочется понять, что есть первопричина?