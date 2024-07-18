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Полиция начала проверку из-за сообщений о незаконной торговле вейпами в Барнауле

Причастных к деятельности уже установили

18 июля 2024, 22:05, ИА Амител

Вейп / Фото: pxhere.com/ru/photo/489525
Вейп / Фото: pxhere.com/ru/photo/489525

Полиция начала проверку после сообщений о незаконной торговле вейпами в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МВД.

"После появления на ряде интернет-ресурсов информации об осуществлении незаконной торговли различными товарами, в том числе вейпами, у одного из торговых центров на территории Индустриального района города Барнаула сотрудниками полиции организована проверка", – сказано в сообщении.

Правоохранители выезжали на место и уже установили причастных к незаконной деятельности. Это жители Новосибирска.

Полицейские возбудили административное дело о незаконной предпринимательской деятельности.

Барнаул полиция

Комментарии 2

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Гость

23:30:49 18-07-2024

Мдя... Этими сурогатами табака торгуют на каждам углу как и спиртом под видом средств для ванны. Закрыли неугодную точку и хвалятся, что накрыли табакокартель. Тьфу, противно читать.

Пысы. Кончилась жижа для электронной папиросы. Утром пойду и куплю в точку которая мне удобна.

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Гость

11:04:12 19-07-2024

Скажите, пожалуйста, кто в теме- курение (а в особенности, вейпа) провоцирует развитие дебильности, или дебильность провоцирует курение? Связь между этими особенностями очевидна, но хочется понять, что есть первопричина?

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