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В Барнауле поймали закладчика с 12 свертками наркотиков

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

18 июля 2024, 14:31, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчину поймали после того, как он сделал закладку. Во время личного досмотра у него изъяли 12 свертков с 11 граммами метилэфедрона.

Выяснили, что горожанин устроился на работу распространителем наркотиков через интернет. Возбуждено дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

Барнаул борьба с наркотиками

Комментарии 5

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Элен без ребят

16:03:21 18-07-2024

вот и скормите ему все эти свёртки, пусть покайфует.

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Гость

16:27:43 18-07-2024

Закладчики сейчас вообще обнаглели - передают пакетики с трамвая ждущему пакетики на остановке.

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Гость

17:24:22 18-07-2024

Гость (16:27:43 18-07-2024) Закладчики сейчас вообще обнаглели - передают пакетики с тра... я так брату передавала пакет с ягодами, помидорами.. считается?

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Musik

22:23:56 18-07-2024

Гость (17:24:22 18-07-2024) я так брату передавала пакет с ягодами, помидорами.. считает... Только если булочки с маком.

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Гость

19:56:39 18-07-2024

как обычно, стригут мелочь. А разработать, откуда у него эти свёрточки?

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