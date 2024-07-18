В Барнауле поймали закладчика с 12 свертками наркотиков

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

18 июля 2024, 14:31, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчину поймали после того, как он сделал закладку. Во время личного досмотра у него изъяли 12 свертков с 11 граммами метилэфедрона.

Выяснили, что горожанин устроился на работу распространителем наркотиков через интернет. Возбуждено дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.