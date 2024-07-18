В Барнауле поймали закладчика с 12 свертками наркотиков
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
18 июля 2024, 14:31, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Барнауле задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.
Мужчину поймали после того, как он сделал закладку. Во время личного досмотра у него изъяли 12 свертков с 11 граммами метилэфедрона.
Выяснили, что горожанин устроился на работу распространителем наркотиков через интернет. Возбуждено дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.
16:03:21 18-07-2024
вот и скормите ему все эти свёртки, пусть покайфует.
16:27:43 18-07-2024
Закладчики сейчас вообще обнаглели - передают пакетики с трамвая ждущему пакетики на остановке.
17:24:22 18-07-2024
Гость (16:27:43 18-07-2024) Закладчики сейчас вообще обнаглели - передают пакетики с тра... я так брату передавала пакет с ягодами, помидорами.. считается?
22:23:56 18-07-2024
Гость (17:24:22 18-07-2024) я так брату передавала пакет с ягодами, помидорами.. считает... Только если булочки с маком.
19:56:39 18-07-2024
как обычно, стригут мелочь. А разработать, откуда у него эти свёрточки?