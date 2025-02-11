Полиция начала проверку после жалоб барнаульца на молодых водителей, любящих подрифтовать

Мужчина отметил, что подобное вождение представляет опасность как для участников дорожного движения, так и для детей

11 февраля 2025, 14:55, ИА Амител

Автомобили на Новосиликатном / Фото: Barnaul22

Сотрудники полиции начали проверку после публикации в соцсетях сообщений об опасном управлении автомобилями в районе Новосиликатного. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пост появился в сообществе Barnaul22. Местный житель пожаловался, что последние три-четыре месяца он сталкивается с "систематическим" опасным вождением. Водители обычно молодо выглядят, управляют сильно подержанными авто и неумело водят.

"Одно дело – это правонарушение, за которое предусмотрена ответственность, но другое дело в опасной манере их вождения: они не соблюдают ПДД, дрифтуют, допуская выезды на обочины, полосы встречного движения, развороты, перекрывающие движение", – заявил он.

По словам барнаульца, в районе находятся в шаговой доступности школы, центр развития детского творчества и школа искусств. Кроме того, Lada без государственных номеров дважды чуть не столкнулась с ним, выходя из заноса на повороте около школы искусств и поликлиники. Дети и вовсе приходят в ужас при виде неуправляемого авто.

"Мы переживаем как за своих детей, так и за окружающих. Надеюсь, сотрудники ГАИ обратят внимание на этот кошмар и предотвратят данные правонарушения", – добавил участник сообщества.

И реакция уже последовала. Сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула зарегистрировали сообщение в дежурной части. Проводится проверка.