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Полиция начала проверку после жалоб барнаульца на молодых водителей, любящих подрифтовать

Мужчина отметил, что подобное вождение представляет опасность как для участников дорожного движения, так и для детей

11 февраля 2025, 14:55, ИА Амител

Автомобили на Новосиликатном / Фото: Barnaul22
Автомобили на Новосиликатном / Фото: Barnaul22

Сотрудники полиции начали проверку после публикации в соцсетях сообщений об опасном управлении автомобилями в районе Новосиликатного. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пост появился в сообществе Barnaul22. Местный житель пожаловался, что последние три-четыре месяца он сталкивается с "систематическим" опасным вождением. Водители обычно молодо выглядят, управляют сильно подержанными авто и неумело водят.

"Одно дело – это правонарушение, за которое предусмотрена ответственность, но другое дело в опасной манере их вождения: они не соблюдают ПДД, дрифтуют, допуская выезды на обочины, полосы встречного движения, развороты, перекрывающие движение", – заявил он.

По словам барнаульца, в районе находятся в шаговой доступности школы, центр развития детского творчества и школа искусств. Кроме того, Lada без государственных номеров дважды чуть не столкнулась с ним, выходя из заноса на повороте около школы искусств и поликлиники. Дети и вовсе приходят в ужас при виде неуправляемого авто.

"Мы переживаем как за своих детей, так и за окружающих. Надеюсь, сотрудники ГАИ обратят внимание на этот кошмар и предотвратят данные правонарушения", – добавил участник сообщества.

И реакция уже последовала. Сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула зарегистрировали сообщение в дежурной части. Проводится проверка.

Барнаул полиция

Комментарии 12

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Гость

15:02:24 11-02-2025

забирать авто и права

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Гость

15:29:31 11-02-2025

Гость (15:02:24 11-02-2025) забирать авто и права...
Так у них нет прав, а авто сами видите какое, копейка и семёрка из той жизни и без регистрации.

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Гость

15:27:33 11-02-2025

на днях во власихе видел таких же. Ехал домой, одни на шестерке стояли со снятым капотом, и рядом 2 мотоциклиста, а другие чуть дальше вырулили тоежна русском тазу, с дрифтом, из переулка, пришлось притормозить чтобы они меня не задели, и благо сильно не занесло, могло быть дтп. За рулем зелень малолетняя. Врядли уже есть права.

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Олег

15:35:29 11-02-2025

площадку за городом -и пущай носятся сколько хотят...

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Гость

16:08:26 11-02-2025

Гость (15:29:31 11-02-2025) Так у них нет прав, а авто сами видите какое, копейка и ... все равно забрать!) с бетонными ограждениями и рытвинами

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Гость

17:38:33 11-02-2025

Олег (15:35:29 11-02-2025) площадку за городом -и пущай носятся сколько хотят...... со столбами через 3 метра

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Гость

15:36:34 11-02-2025

то шумоголовая бабка, налакалась и у девчонки жизнь забрала.
здесь вот повзрослевшие дети с невылеченным, родителями, СДВГ.
уважаемое государство, нам в всю эту чесондру терпеть и ждать когда от них и где прилетит?
нам своих проблем и сложностей хватает.
ужесточайте статью за опасное вождение и вот эта пятихатка с камеры за превышение, от нее никому не жарко и не холодно.
по ленинскому с пятницу по субботу гоняют одни и те же, 500 р там не деньги.

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гость

15:38:17 11-02-2025

а по вечерам еще и на площади свободы заднеприводные гудят

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Прохожий

16:49:03 11-02-2025

Старый Базар, Площадь Свободы - практически каждый вечер эти дрифтующие.
Причём, умудряются дрифтовать в момент опережения других, едущих по правилам, автомобилей.
Власти проблему несколько лет решить не могут. А от безнаказанности таких становятся с каждым днём всё больше.
Может, пора уже начинать принимать серьёзные меры?

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Гость

17:00:58 11-02-2025

Везде гоняют и днем и ночью. Гоняют потому что чувствуют безнаказанность. Нет власти в городе.

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Сергей

17:28:06 11-02-2025

Гость (17:00:58 11-02-2025) Везде гоняют и днем и ночью. Гоняют потому что чувствуют без... Не только в городе, в сёлах также безвластие, всем на всё наплевать, ГИБДД не появляются совсем, бывает только если кто пожалуется, то приедут прокатятся для вида по улицам и всё на этом.

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Гость

05:00:59 12-02-2025

Для большинства дпсник многие годы отождествляется с дай взятку, а вот теперь попробовали без них. Сами им платили и... боялись, а теперь никак выходит(

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