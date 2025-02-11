Правоохранители рассказали подробности избиения комментатора Скворцова в Новосибирске
У журналиста произошел конфликт с двумя мужчинами
11 февраля 2025, 10:45, ИА Амител
Комментатор Роман Скворцов был избит одним из посетителей бара в центре Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, узнать обстоятельства инцидента удалось путем изучения записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что у журналиста произошел конфликт с двумя мужчинами.
"Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанес удар Скворцову, отчего тот упал", – отметили в полиции.
По факту избиения комментатора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). О задержании подозреваемых не сообщалось.
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