Правоохранители рассказали подробности избиения комментатора Скворцова в Новосибирске

У журналиста произошел конфликт с двумя мужчинами

11 февраля 2025, 10:45, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Комментатор Роман Скворцов был избит одним из посетителей бара в центре Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, узнать обстоятельства инцидента удалось путем изучения записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что у журналиста произошел конфликт с двумя мужчинами.

"Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанес удар Скворцову, отчего тот упал", – отметили в полиции.

По факту избиения комментатора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). О задержании подозреваемых не сообщалось.