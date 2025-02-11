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Правоохранители рассказали подробности избиения комментатора Скворцова в Новосибирске

У журналиста произошел конфликт с двумя мужчинами

11 февраля 2025, 10:45, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Комментатор Роман Скворцов был избит одним из посетителей бара в центре Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, узнать обстоятельства инцидента удалось путем изучения записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что у журналиста произошел конфликт с двумя мужчинами.

"Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанес удар Скворцову, отчего тот упал", – отметили в полиции.

По факту избиения комментатора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). О задержании подозреваемых не сообщалось.

Новосибирская область Происшествия полиция

Комментарии 4

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Гость

11:11:16 11-02-2025

Говорилка спортивная попутал сибирский и московский общепит ?

  -6 Нравится
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Гость

11:48:46 11-02-2025

алкоголь - причина 99% происшествий!

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Внимательный из Б

12:04:27 11-02-2025

И где подробности?

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Я

07:34:38 12-02-2025

что за бар?

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