Полиция накрыла подпольное производство Coca-Cola и Pepsi в Подмосковье
Полицейские изъяли 18 тысяч бутылок и задержали четверых подозреваемых
20 декабря 2024, 19:45, ИА Амител
Полиция пресекла подпольное производство газировки в подмосковных Химках. Злоумышленники подделывали Coca-Cola и Pepsi. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Продукция производилась в ангаре на территории промзоны, после чего разливалась в бутылки с этикетками известных брендов и продавалась оптом в Московском регионе.
"В ходе осмотра помещения обнаружены более 18 тысяч бутылок готовой продукции, автоматизированная линия по розливу жидкости, тара и другие предметы, имеющие доказательственное значение", – уточнила Ирина Волк.
Четверо подозреваемых задержаны, в отношении троих иностранных рабочих составлены административные протоколы с последующим выдворением из страны.
Возбуждены уголовные дела, фигуранты помещены под стражу.
23:30:18 20-12-2024
Ну а что вы хотели,люди хотя колы...
22:10:53 21-12-2024
Наркота.