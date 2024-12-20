Полиция накрыла подпольное производство Coca-Cola и Pepsi в Подмосковье

Полицейские изъяли 18 тысяч бутылок и задержали четверых подозреваемых

20 декабря 2024, 19:45, ИА Амител

Крышки от бутылок / Фото: pxhere.com/ru/photo/650452

Полиция пресекла подпольное производство газировки в подмосковных Химках. Злоумышленники подделывали Coca-Cola и Pepsi. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Продукция производилась в ангаре на территории промзоны, после чего разливалась в бутылки с этикетками известных брендов и продавалась оптом в Московском регионе.

"В ходе осмотра помещения обнаружены более 18 тысяч бутылок готовой продукции, автоматизированная линия по розливу жидкости, тара и другие предметы, имеющие доказательственное значение", – уточнила Ирина Волк.

Четверо подозреваемых задержаны, в отношении троих иностранных рабочих составлены административные протоколы с последующим выдворением из страны.

Возбуждены уголовные дела, фигуранты помещены под стражу.