Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки в России

О приостановке деятельности в стране компания объявляла в марте 2022 года

14 июня 2024, 11:16, ИА Амител

Крышки от бутылок / Фото: pxhere.com/ru/photo/650452

Американская Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков для брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta. Эти бренды были выведены с российского рынка в 2022 году, как сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на базу данных ведомства.

Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг, которые предназначены для безалкогольных и алкогольных напитков, а также для газированных напитков.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году в Атланте, штат Джорджия. Самые известные бренды – Coca-Cola, Fanta и Sprite. В марте 2022 года компания объявила о приостановке своей деятельности в России. А в июне того же года стало известно, что производство и продажа напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России были полностью прекращены.