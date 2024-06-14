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Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки в России

О приостановке деятельности в стране компания объявляла в марте 2022 года

14 июня 2024, 11:16, ИА Амител

Крышки от бутылок / Фото: pxhere.com/ru/photo/650452
Крышки от бутылок / Фото: pxhere.com/ru/photo/650452

Американская Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков для брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta. Эти бренды были выведены с российского рынка в 2022 году, как сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на базу данных ведомства.

Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг, которые предназначены для безалкогольных и алкогольных напитков, а также для газированных напитков.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году в Атланте, штат Джорджия. Самые известные бренды – Coca-Cola, Fanta и Sprite. В марте 2022 года компания объявила о приостановке своей деятельности в России. А в июне того же года стало известно, что производство и продажа напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России были полностью прекращены.

бизнес

Комментарии 10

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Гость

11:30:41 14-06-2024

Предложить им единственно возможный вариант названия "Недобрая cola"

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Житель

11:55:07 14-06-2024

Мне кажется, что уже и не надо. Свои аналоги появились хорошие. А они пусть лесом идут.

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Гость

15:44:03 14-06-2024

Житель (11:55:07 14-06-2024) Мне кажется, что уже и не надо. Свои аналоги появились хорош...
Это какие хорошие аналоги? Бочкари? Черноголовка? У вас, батенька, глупость и дурновкусие. Хотя, да. Петровича запивать все равно чем.

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Гость

16:09:56 14-06-2024

Гость (15:44:03 14-06-2024) Это какие хорошие аналоги? Бочкари? Черноголовка? У вас,... Ну вам то тоже все равно на какую тему холуйствовать, зад заокеанского дяди вылизываете исправно, обгаживаете все отечественное :-)

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Гость

16:09:57 14-06-2024

Гость (15:44:03 14-06-2024) Это какие хорошие аналоги? Бочкари? Черноголовка? У вас,...
А у вас только от кока колы слипается?

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Гость

16:07:40 14-06-2024

Житель (11:55:07 14-06-2024) Мне кажется, что уже и не надо. Свои аналоги появились хорош... Согласен, Черноголовка лучше оригинала однозначно. Специально брал казахскую типо оригинальную колу и черноголовку и сравнивал, черноголовка лучше однозначно. Вот фанта была неплоха, пока аналога не нашел такого же. Хотя по большому счету пофиг, это все химия голимая, лучше ей никакой не травиться, тем более амеровской.

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Ыы

13:09:44 14-06-2024

Лошары)))

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Влад

18:51:30 14-06-2024

Ну зачем нам эта западная отрава для российского народа? Нет ничего лучше лимонада СССР который я пил в детстве...

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Гость

22:26:16 14-06-2024

Лучше лимонада "Колокольчик" ничего нет на белом свете.

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Мозговой Огурец

07:46:41 15-06-2024

Вкус вкусу не указчик. Один любит арбуз, другой свиной хрящик)

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