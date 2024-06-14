Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки в России
О приостановке деятельности в стране компания объявляла в марте 2022 года
14 июня 2024, 11:16, ИА Амител
Американская Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков для брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta. Эти бренды были выведены с российского рынка в 2022 году, как сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на базу данных ведомства.
Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг, которые предназначены для безалкогольных и алкогольных напитков, а также для газированных напитков.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году в Атланте, штат Джорджия. Самые известные бренды – Coca-Cola, Fanta и Sprite. В марте 2022 года компания объявила о приостановке своей деятельности в России. А в июне того же года стало известно, что производство и продажа напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России были полностью прекращены.
11:30:41 14-06-2024
Предложить им единственно возможный вариант названия "Недобрая cola"
11:55:07 14-06-2024
Мне кажется, что уже и не надо. Свои аналоги появились хорошие. А они пусть лесом идут.
15:44:03 14-06-2024
Житель (11:55:07 14-06-2024) Мне кажется, что уже и не надо. Свои аналоги появились хорош...
Это какие хорошие аналоги? Бочкари? Черноголовка? У вас, батенька, глупость и дурновкусие. Хотя, да. Петровича запивать все равно чем.
16:09:56 14-06-2024
Гость (15:44:03 14-06-2024) Это какие хорошие аналоги? Бочкари? Черноголовка? У вас,... Ну вам то тоже все равно на какую тему холуйствовать, зад заокеанского дяди вылизываете исправно, обгаживаете все отечественное :-)
16:09:57 14-06-2024
Гость (15:44:03 14-06-2024) Это какие хорошие аналоги? Бочкари? Черноголовка? У вас,...
А у вас только от кока колы слипается?
16:07:40 14-06-2024
Житель (11:55:07 14-06-2024) Мне кажется, что уже и не надо. Свои аналоги появились хорош... Согласен, Черноголовка лучше оригинала однозначно. Специально брал казахскую типо оригинальную колу и черноголовку и сравнивал, черноголовка лучше однозначно. Вот фанта была неплоха, пока аналога не нашел такого же. Хотя по большому счету пофиг, это все химия голимая, лучше ей никакой не травиться, тем более амеровской.
13:09:44 14-06-2024
Лошары)))
18:51:30 14-06-2024
Ну зачем нам эта западная отрава для российского народа? Нет ничего лучше лимонада СССР который я пил в детстве...
22:26:16 14-06-2024
Лучше лимонада "Колокольчик" ничего нет на белом свете.
07:46:41 15-06-2024
Вкус вкусу не указчик. Один любит арбуз, другой свиной хрящик)