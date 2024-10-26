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Полиция опровергла фейк о ДТП с восемью погибшими в Барнауле

Жителей региона призвали доверять только официальным источникам информации

26 октября 2024, 13:47, ИА Амител

Сотрудники ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru
Сотрудники ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru

Главное управление МВД по Алтайскому краю опровергло информацию о ДТП в Барнауле, в котором погибли восемь человек. Опровержение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"В одном из интернет-сообществ социальной сети "ВКонтакте" распространяется фейковая информация о ДТП Барнауле, в котором якобы погибли восемь человек. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Полицейские попросили жителей региона доверять только официальным источникам информации и не переходить по ссылкам-приглашениям в закрытые группы, которые могут содержать фейки, рекламу и вирусы для кражи данных.

Барнаул Фейки

Комментарии 3

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Гость

16:06:06 26-10-2024

Жителей региона призвали доверять только официальным источникам информации...
Жители уже надоверялись этому источнику и с пенсионным возрастом, и с конституцией ...

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Гость

17:41:27 26-10-2024

т.е. может быть не восемь, а девять?

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Гость

19:36:03 26-10-2024

С Украины по-любому фейк. Из под Киеву.

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