Полиция опровергла фейк о ДТП с восемью погибшими в Барнауле
Жителей региона призвали доверять только официальным источникам информации
26 октября 2024, 13:47, ИА Амител
Главное управление МВД по Алтайскому краю опровергло информацию о ДТП в Барнауле, в котором погибли восемь человек. Опровержение опубликовано в телеграм-канале ведомства.
"В одном из интернет-сообществ социальной сети "ВКонтакте" распространяется фейковая информация о ДТП Барнауле, в котором якобы погибли восемь человек. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
Полицейские попросили жителей региона доверять только официальным источникам информации и не переходить по ссылкам-приглашениям в закрытые группы, которые могут содержать фейки, рекламу и вирусы для кражи данных.
16:06:06 26-10-2024
Жителей региона призвали доверять только официальным источникам информации...
Жители уже надоверялись этому источнику и с пенсионным возрастом, и с конституцией ...
17:41:27 26-10-2024
т.е. может быть не восемь, а девять?
19:36:03 26-10-2024
С Украины по-любому фейк. Из под Киеву.