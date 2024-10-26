Полиция опровергла фейк о ДТП с восемью погибшими в Барнауле

Жителей региона призвали доверять только официальным источникам информации

26 октября 2024, 13:47, ИА Амител

Сотрудники ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru

Главное управление МВД по Алтайскому краю опровергло информацию о ДТП в Барнауле, в котором погибли восемь человек. Опровержение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"В одном из интернет-сообществ социальной сети "ВКонтакте" распространяется фейковая информация о ДТП Барнауле, в котором якобы погибли восемь человек. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Полицейские попросили жителей региона доверять только официальным источникам информации и не переходить по ссылкам-приглашениям в закрытые группы, которые могут содержать фейки, рекламу и вирусы для кражи данных.