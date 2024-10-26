У водителя, сбившего девушку в Барнауле, не было прав

23-летнюю пострадавшую госпитализировали

26 октября 2024, 11:37, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле привлекли к ответственности водителя, который сбил девушку на проспекте Строителей. Как выяснилось, у него не было водительских прав, сообщили в МВД Алтайского края.

ДТП случилось 25 октября около 22:00 у дома № 38.

Предварительно установили, что автомобилист ехал по проспекту Строителей от Красноармейского в сторону Челюскинцев и сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Очевидцы рассказывали, что от удара пострадавшая пролетела "метров 15".

В результате девушка получила травмы различной тяжести. Ее госпитализировали.

Стражи порядка проводят доследственную проверку, в рамках которой установят все обстоятельства произошедшего.