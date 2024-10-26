У водителя, сбившего девушку в Барнауле, не было прав
23-летнюю пострадавшую госпитализировали
26 октября 2024, 11:37, ИА Амител
В Барнауле привлекли к ответственности водителя, который сбил девушку на проспекте Строителей. Как выяснилось, у него не было водительских прав, сообщили в МВД Алтайского края.
ДТП случилось 25 октября около 22:00 у дома № 38.
Предварительно установили, что автомобилист ехал по проспекту Строителей от Красноармейского в сторону Челюскинцев и сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Очевидцы рассказывали, что от удара пострадавшая пролетела "метров 15".
В результате девушка получила травмы различной тяжести. Ее госпитализировали.
Стражи порядка проводят доследственную проверку, в рамках которой установят все обстоятельства произошедшего.
"В случае причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", – рассказали в полиции.
11:40:08 26-10-2024
Пешеход, конечно, всегда прав... Но не всегда остаётся цел.
12:12:00 26-10-2024
а сколько их таких ездит? бывший коллега лет 15 ездил без прав, как оказалось. узнали только когда сдавать пошел. хорошо, что не убил никого.
00:59:01 27-10-2024
Элен без ребят (12:12:00 26-10-2024) а сколько их таких ездит? бывший коллега лет 15 ездил без п... другими словами он сам не знал, что у него нету прав? ты бредишь леночка.
13:51:22 26-10-2024
Пьяных и бесправных водителей выявляют только после ДТП. Полицаям главное штраф по камерам накосить
Всех в офисный планктон перевели.
А пехоту разогнали