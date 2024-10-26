НОВОСТИПроисшествия

У водителя, сбившего девушку в Барнауле, не было прав

23-летнюю пострадавшую госпитализировали

26 октября 2024, 11:37, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле привлекли к ответственности водителя, который сбил девушку на проспекте Строителей. Как выяснилось, у него не было водительских прав, сообщили в МВД Алтайского края.

ДТП случилось 25 октября около 22:00 у дома № 38. 

Предварительно установили, что автомобилист ехал по проспекту Строителей от Красноармейского в сторону Челюскинцев и сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Очевидцы рассказывали, что от удара пострадавшая пролетела "метров 15".

В результате девушка получила травмы различной тяжести. Ее госпитализировали.

Стражи порядка проводят доследственную проверку, в рамках которой установят все обстоятельства произошедшего.

"В случае причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", – рассказали в полиции.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

Avatar Picture
Кхм...

11:40:08 26-10-2024

Пешеход, конечно, всегда прав... Но не всегда остаётся цел.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:12:00 26-10-2024

а сколько их таких ездит? бывший коллега лет 15 ездил без прав, как оказалось. узнали только когда сдавать пошел. хорошо, что не убил никого.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:59:01 27-10-2024

Элен без ребят (12:12:00 26-10-2024) а сколько их таких ездит? бывший коллега лет 15 ездил без п... другими словами он сам не знал, что у него нету прав? ты бредишь леночка.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:22 26-10-2024

Пьяных и бесправных водителей выявляют только после ДТП. Полицаям главное штраф по камерам накосить
Всех в офисный планктон перевели.
А пехоту разогнали

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров