Полиция опровергла сообщения о взятии военным заложников в Алейске

В действительности правоохранитель и спасатели приезжали, чтобы вскрыть дверь квартиры пьяного мужчины

28 августа 2024, 17:48, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: pxhere.com

ГУ МВД России по Алтайскому краю опровергло информацию об удержании заложников в Алейске. Ранее в соцсетях распространилась информация, что в одном из домов якобы военнослужащий удерживал людей, а после был обезврежен правоохранителями.

В полиции рассказали, что 26 августа им поступил вызов от жительницы Алейска, которая пришла к сыну в дом на улице Гвардейской. Мужчина был пьян и не открыл ей дверь. После неудачных попыток попасть в квартиру женщина вызвала полицию и МЧС. На место прибыли участковый и пожарная машина. Представители экстренных служб вскрыли помещения, и бытовой инцидент был исчерпан.

В алтайском ГУ МВД призвали проверять сообщения в соцсетях и заранее обращаться за официальной информацией для недопущения провокаций.