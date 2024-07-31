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Полиция показала "тарантиновский диалог" полицейского с малолетками в Сибири

Подросток рассказал, что кататься на мопеде ему разрешает папа, но только по полю и "прям чуть-чуть"

31 июля 2024, 14:30, ИА Амител

Госавтоинспекция Кузбасса опубликовала видеозапись забавного диалога инспектора ДПС с малолетними гонщиками в деревне, сообщает "Сибдепо".

"Инспектор терпеливо объясняет подросткам, что необходимо водительское удостоверение", – рассказали в ведомстве.

Мальчики пытаются оправдаться и доказать правоохранителям, что по деревне на мопеде ездить можно, причем без водительских прав, а шлем – неудобный, если ездить с пассажиром за спиной. Подросток также рассказал, что кататься на мопеде ему разрешает папа, но только по полю и "прям чуть-чуть".

Тебе 14 лет, понимаешь?

– Мне вроде сказали, что по деревне можно.

Ну как по деревне-то можно?

Ну мы же помаленечку.

Ну я понимаю, что помаленечку.

Ну там 30 можно ездить.

Да нельзя вообще ездить на нем.

Вообще нельзя? Тут 49 кубов.

Смотри, 49 кубов это идет мопед. Правильно?

Да.

Правильно. На мопед у нас какая категория? Категория "М". То есть у тебя должны быть права.

Да.

Вот. У тебя права есть? Нет. Соответственно, как ты на нем можешь ездить? И тем более посмотрите, мальчишки, вы все без шлемов катаетесь.

Шлем дома оставил. Потому что, ну вот, когда еду, ему постоянно бьется шлем о голову.

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забавные истории дети Кемеровская область полиция

Комментарии 5

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Коля

14:38:02 31-07-2024

Лет с 10 на Восходе и Иже ездил...

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Гость

14:43:07 31-07-2024

Коля (14:38:02 31-07-2024) Лет с 10 на Восходе и Иже ездил... ... Так Колей и остался. А был бы уже Николай.

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Гость

14:56:21 31-07-2024

Гость (14:43:07 31-07-2024) Так Колей и остался. А был бы уже Николай.... Обычно еще добавляют Мальчик Коля 53 годика, знаю одну женщину которая называет мужчин мужчинка, теперь я ее понял почему.

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Гость

14:50:00 31-07-2024

Лет в 10 собирал односкоростной мопед. Рама от школьника, а колёса сначала от левушки, а потом от камы, вместо тормозов ноги. Потом родители купили Карпаты. Не много подрос и поставил в этот мопед двигатель от минска.
Так и гонял без всяких ВУ и шлема. Да же ни разу не упал. В общем выжил. :-)
А сейчас все подростки прям нежние пошли.

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Гость

18:45:29 31-07-2024

Адекватный полицейский, приятно!!!

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