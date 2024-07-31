Полиция показала "тарантиновский диалог" полицейского с малолетками в Сибири
Подросток рассказал, что кататься на мопеде ему разрешает папа, но только по полю и "прям чуть-чуть"
31 июля 2024, 14:30, ИА Амител
Госавтоинспекция Кузбасса опубликовала видеозапись забавного диалога инспектора ДПС с малолетними гонщиками в деревне, сообщает "Сибдепо".
"Инспектор терпеливо объясняет подросткам, что необходимо водительское удостоверение", – рассказали в ведомстве.
Мальчики пытаются оправдаться и доказать правоохранителям, что по деревне на мопеде ездить можно, причем без водительских прав, а шлем – неудобный, если ездить с пассажиром за спиной. Подросток также рассказал, что кататься на мопеде ему разрешает папа, но только по полю и "прям чуть-чуть".
– Тебе 14 лет, понимаешь?
– Мне вроде сказали, что по деревне можно.
– Ну как по деревне-то можно?
– Ну мы же помаленечку.
– Ну я понимаю, что помаленечку.
– Ну там 30 можно ездить.
– Да нельзя вообще ездить на нем.
– Вообще нельзя? Тут 49 кубов.
– Смотри, 49 кубов – это идет мопед. Правильно?
– Да.
– Правильно. На мопед у нас какая категория? Категория "М". То есть у тебя должны быть права.
– Да.
– Вот. У тебя права есть? Нет. Соответственно, как ты на нем можешь ездить? И тем более посмотрите, мальчишки, вы все без шлемов катаетесь.
– Шлем дома оставил. Потому что, ну вот, когда еду, ему постоянно бьется шлем о голову.
14:38:02 31-07-2024
Лет с 10 на Восходе и Иже ездил...
14:43:07 31-07-2024
Коля (14:38:02 31-07-2024) Лет с 10 на Восходе и Иже ездил... ... Так Колей и остался. А был бы уже Николай.
14:56:21 31-07-2024
Гость (14:43:07 31-07-2024) Так Колей и остался. А был бы уже Николай.... Обычно еще добавляют Мальчик Коля 53 годика, знаю одну женщину которая называет мужчин мужчинка, теперь я ее понял почему.
14:50:00 31-07-2024
Лет в 10 собирал односкоростной мопед. Рама от школьника, а колёса сначала от левушки, а потом от камы, вместо тормозов ноги. Потом родители купили Карпаты. Не много подрос и поставил в этот мопед двигатель от минска.
Так и гонял без всяких ВУ и шлема. Да же ни разу не упал. В общем выжил. :-)
А сейчас все подростки прям нежние пошли.
18:45:29 31-07-2024
Адекватный полицейский, приятно!!!