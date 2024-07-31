Полиция показала "тарантиновский диалог" полицейского с малолетками в Сибири

Подросток рассказал, что кататься на мопеде ему разрешает папа, но только по полю и "прям чуть-чуть"

31 июля 2024, 14:30, ИА Амител

Госавтоинспекция Кузбасса опубликовала видеозапись забавного диалога инспектора ДПС с малолетними гонщиками в деревне, сообщает "Сибдепо".

"Инспектор терпеливо объясняет подросткам, что необходимо водительское удостоверение", – рассказали в ведомстве.

Мальчики пытаются оправдаться и доказать правоохранителям, что по деревне на мопеде ездить можно, причем без водительских прав, а шлем – неудобный, если ездить с пассажиром за спиной. Подросток также рассказал, что кататься на мопеде ему разрешает папа, но только по полю и "прям чуть-чуть".

– Тебе 14 лет, понимаешь?

– Мне вроде сказали, что по деревне можно.

– Ну как по деревне-то можно?

– Ну мы же помаленечку.

– Ну я понимаю, что помаленечку.

– Ну там 30 можно ездить.

– Да нельзя вообще ездить на нем.

– Вообще нельзя? Тут 49 кубов.

– Смотри, 49 кубов – это идет мопед. Правильно?

– Да.

– Правильно. На мопед у нас какая категория? Категория "М". То есть у тебя должны быть права.

– Да.

– Вот. У тебя права есть? Нет. Соответственно, как ты на нем можешь ездить? И тем более посмотрите, мальчишки, вы все без шлемов катаетесь.

– Шлем дома оставил. Потому что, ну вот, когда еду, ему постоянно бьется шлем о голову.