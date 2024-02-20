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В Сибири "братва жениха" встретилась с полицией и на этом поездка закончилась

Инспекторы отправили автомобиль на специализированную стоянку

20 февраля 2024, 14:37, ИА Амител

"Братва жениха" и сотрудники ГИБДД / Фото: t.me/gibdd42

В Кемеровской области полицейские остановили автомобиль, на котором вместо госномера была табличка с надписью "Братва жениха", пишет "Сибдепо".

"При проверке документов оказалось, что водитель 2000 года рождения лишен прав", – отмечает издание.

В итоге инспекторы отправили автомобиль "братвы жениха" на специализированную стоянку. Также составили на нарушителя административные материалы за управление транспортным средством без номеров и за управление уже будучи лишенным соответствующего права.

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НОВОСТИПроисшествия
забавные истории Кемеровская область

Комментарии 8

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Саша

14:50:03 20-02-2024

Кто-то бригаду пересмотрел. братва рвется к власти, вот власть к братве и пришла

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Гость

15:21:38 20-02-2024

Свадьба-то в итоге состоялась?

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Гость

15:43:04 20-02-2024

Селюки набухались?

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Гость

15:54:56 20-02-2024

Водитель изрядно богат умом...

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Гость

16:46:55 20-02-2024

Будет что вспомнить

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Гость

16:51:11 20-02-2024

да уж... видать там и жених такой же как и его братва...

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Гость

09:26:56 21-02-2024

Много раз видел, когда вместо номера было написано СВАДЬБА. Всегда возмущало, где ГАИ?

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гость

18:44:36 07-03-2024

Гость (09:26:56 21-02-2024) Много раз видел, когда вместо номера было написано СВАДЬБА. ... ++++ и братва невесты и тд и тп

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