В Сибири "братва жениха" встретилась с полицией и на этом поездка закончилась

Инспекторы отправили автомобиль на специализированную стоянку

20 февраля 2024, 14:37, ИА Амител

"Братва жениха" и сотрудники ГИБДД / Фото: t.me/gibdd42

В Кемеровской области полицейские остановили автомобиль, на котором вместо госномера была табличка с надписью "Братва жениха", пишет "Сибдепо".

"При проверке документов оказалось, что водитель 2000 года рождения лишен прав", – отмечает издание.

В итоге инспекторы отправили автомобиль "братвы жениха" на специализированную стоянку. Также составили на нарушителя административные материалы за управление транспортным средством без номеров и за управление уже будучи лишенным соответствующего права.