В Сибири "братва жениха" встретилась с полицией и на этом поездка закончилась
Инспекторы отправили автомобиль на специализированную стоянку
20 февраля 2024, 14:37, ИА Амител
"Братва жениха" и сотрудники ГИБДД / Фото: t.me/gibdd42
В Кемеровской области полицейские остановили автомобиль, на котором вместо госномера была табличка с надписью "Братва жениха", пишет "Сибдепо".
"При проверке документов оказалось, что водитель 2000 года рождения лишен прав", – отмечает издание.
В итоге инспекторы отправили автомобиль "братвы жениха" на специализированную стоянку. Также составили на нарушителя административные материалы за управление транспортным средством без номеров и за управление уже будучи лишенным соответствующего права.
14:50:03 20-02-2024
Кто-то бригаду пересмотрел. братва рвется к власти, вот власть к братве и пришла
15:21:38 20-02-2024
Свадьба-то в итоге состоялась?
15:43:04 20-02-2024
Селюки набухались?
15:54:56 20-02-2024
Водитель изрядно богат умом...
16:46:55 20-02-2024
Будет что вспомнить
16:51:11 20-02-2024
да уж... видать там и жених такой же как и его братва...
09:26:56 21-02-2024
Много раз видел, когда вместо номера было написано СВАДЬБА. Всегда возмущало, где ГАИ?
18:44:36 07-03-2024
Гость (09:26:56 21-02-2024) Много раз видел, когда вместо номера было написано СВАДЬБА. ... ++++ и братва невесты и тд и тп