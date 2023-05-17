Полиция разыскивает мотоциклиста, который сбежал с места ДТП в Барнауле
Отмечается, что байкер повредил два автомобиля. Номера на его транспортном средстве не было
17 мая 2023, 12:46, ИА Амител
Сотрудники ГАИ устанавливают личность мотоциклиста, который вечером 16 мая устроил ДТП на Павловском тракте в Барнауле и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации, неустановленный водитель ехал за рулём Honda CBR900PP без государственного номера и допустил столкновение с Toyota Land Cruiser 200, за рулём которого был мужчина 1975 года рождения, и Mitsubishi Colt под управлением женщины 1986 года рождения. После этого он скрылся с места происшествия.
"Граждан, располагающих какой-либо информацией, просьба сообщить в дежурную часть ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу по телефону: 391-090, 393-555", – добавили в пресс-службе.
Напомним, что, по словам очевидцев, на мотоцикле также был пассажир. Вместе с водителем он якобы скрылся с места происшествия.
12:51:34 17-05-2023
мне в зад въехал лексус явно бухой, гайцы да же не приехали, написал заявление искали типа 3 дня но не смогли найти, хотя была фотка машин. пришлось найти самому. чел отделался сутками ареста, да же права не забрали.
13:17:41 17-05-2023
Гость (12:51:34 17-05-2023) мне в зад въехал лексус явно бухой, гайцы да же не приехали,... мне въезжал бухой на дуплете. смылся. "искали" 3 месяца, хотя все данные - вот они... по прошествии 3х месяцев дело закрыли, а он пришел типа сам и написал объяснительную - испугался, шок.... он пошел дальше бухать, а мне отказ в возбуждении дела - прав нет - лишать нечего, даже 100 рублевого (тогда - минимальный был) штрафа ему не выписали..... хоть страховая нормально заплатила.... но гемора на полгода было...