Полиция разыскивает мотоциклиста, который сбежал с места ДТП в Барнауле

Отмечается, что байкер повредил два автомобиля. Номера на его транспортном средстве не было

17 мая 2023, 12:46, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Сотрудники ГАИ устанавливают личность мотоциклиста, который вечером 16 мая устроил ДТП на Павловском тракте в Барнауле и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, неустановленный водитель ехал за рулём Honda CBR900PP без государственного номера и допустил столкновение с Toyota Land Cruiser 200, за рулём которого был мужчина 1975 года рождения, и Mitsubishi Colt под управлением женщины 1986 года рождения. После этого он скрылся с места происшествия.

"Граждан, располагающих какой-либо информацией, просьба сообщить в дежурную часть ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу по телефону: 391-090, 393-555", – добавили в пресс-службе.

Напомним, что, по словам очевидцев, на мотоцикле также был пассажир. Вместе с водителем он якобы скрылся с места происшествия.