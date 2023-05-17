Мотоциклист сбежал после столкновения с автомобилем в Барнауле

По словам очевидцев, пассажир байка тоже покинул место происшествия

17 мая 2023, 07:41, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

ДТП с участием мотоциклиста произошло на улице Солнечная Поляна в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовало сообщество "В курсе 22".

По информации паблика "Инцидент Барнаул", после ДТП мотоциклист и его пассажир убежали. Автомобиль, в который они врезались, получил серьёзные повреждения.

Ранее в Барнауле водитель устроил ДТП и тоже покинул место происшествия. Подросток получил тяжкий вред здоровью, До суда виновник аварии попытался откупиться от наказания, но не получилось.