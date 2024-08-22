Полиция шла пешком. Как спасали молодую пару, пропавшую на горе Синюха
С помощью дрона пропавшим оперативно доставили им продукты, воду, одежду, фонарик
22 августа 2024, 22:59, ИА Амител
Пять ночей молодая пара выживала в алтайских горах. Поисково-спасательная операция, где заблудились Лиза и Алексей, завершилась успехом. "Вести-Алтай" рассказали, как она проходила.
Шестеро полицейских пешком шли в гору, на себе несли предметы первой необходимости для молодых людей, с помощью дрона оперативно доставили им продукты, воду, одежду, фонарик.
Напомним, что вчера 19-летняя Елизавета Черкасова вышла на связь. Ей удалось сохранить заряд на телефоне, когда они поднялись в гору, благодаря чему они смогли связаться с родными и отправить свои координаты.
Спасатели говорят, что не готовили заранее продукты для ребят. Звонок от них был неожиданным. Поэтому собрали еду, что была в лагере. Лиза и Алексей были такие голодные, что радовались хоть чему.
09:15:23 23-08-2024
бабы - они живучие.
09:19:49 23-08-2024
молодцы полицейские, жаль, что спасатели не такие
10:26:53 23-08-2024
я так понимаю девочка догадалась выключить телефон, проверять наличие связи на высоких местах.... молодец! еще бы заранее догадались навигатор поставить и туда заглядывать, так вообще бы всей этой истории не было бы
11:24:56 23-08-2024
Гость (10:26:53 23-08-2024) я так понимаю девочка догадалась выключить телефон, проверят... еще бы девушка догадалась не маме звонить, а на номер 112 - телефон экстренной службы. А если бы не дозвонилась до мамы, а телефон сел... хорошо, что все хорошо кончилось.