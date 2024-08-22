Полиция шла пешком. Как спасали молодую пару, пропавшую на горе Синюха

С помощью дрона пропавшим оперативно доставили им продукты, воду, одежду, фонарик

22 августа 2024, 22:59, ИА Амител

Спасатель за работой / Фото: GO_Barnaul

Пять ночей молодая пара выживала в алтайских горах. Поисково-спасательная операция, где заблудились Лиза и Алексей, завершилась успехом. "Вести-Алтай" рассказали, как она проходила.

Шестеро полицейских пешком шли в гору, на себе несли предметы первой необходимости для молодых людей, с помощью дрона оперативно доставили им продукты, воду, одежду, фонарик.

Напомним, что вчера 19-летняя Елизавета Черкасова вышла на связь. Ей удалось сохранить заряд на телефоне, когда они поднялись в гору, благодаря чему они смогли связаться с родными и отправить свои координаты.

Спасатели говорят, что не готовили заранее продукты для ребят. Звонок от них был неожиданным. Поэтому собрали еду, что была в лагере. Лиза и Алексей были такие голодные, что радовались хоть чему.