Полиция в Белграде разогнала протестующих
Cо стороны здания парламента выстроилась цепь полицейских со щитами, другая группа пришла с боковой улицы
25 декабря 2023, 08:52, ИА Амител
Сербская полиция разогнала толпу, которая собралась на площади у здания администрации в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, со стороны здания парламента выстроилась цепь полицейских со щитами, другая группа пришла с боковой улицы. В считанные минуты площадь перед администрацией была расчищена. После правоохранители выставили оцепление.
Напомним, что акция оппозиционного блока "Сербия против насилия" началась 24 декабря. Протестующие снесли дверь собрания Белграда, разбили окно и бросали в него камни и банки. Полиция применила слезоточивый газ.
09:41:57 25-12-2023
На этот раз революция гидности с последующей прекрасной жизнью не получилась.Надо оппозиционному блоку ещё попробовать.
10:11:39 25-12-2023
Гость (09:41:57 25-12-2023) На этот раз революция гидности с последующей прекрасной жизн... Китайцы на Тяняньмэнь в своё время отлично показали - как нужно работать с такими "протестующими". Урока с запасом хватает на десятилетия
10:51:52 25-12-2023
нужно в первую очередь отличать кто и против чего протестует!? а уже потом "как нужно работать..."
11:44:15 25-12-2023
Гость (10:51:52 25-12-2023) нужно в первую очередь отличать кто и против чего протестует... Это прозападный протест. Внезапно со всей страны в столицу стали стягиваться 25-35-летние мужчины. Против Вучича, против победившей партии. Запад запускает очередной майдан, очередную цветную революцию в непокорной стране
11:52:00 25-12-2023
Блок "Сербия против насилия" - за поставку оружия и помощи Украине. Выводы делайте сами.
12:03:51 25-12-2023
Почём у них яйца ?
13:43:36 25-12-2023
Гость (12:03:51 25-12-2023) Почём у них яйца ?... Тут важнее посмотреть, а есть ли они у Вучича? Или он как Порошенко, отдаст страну демонстрантам, под печеньки Нуланд и запрет западных лидеров на разгон "мирной" демонстрации.