Полиция в Белграде разогнала протестующих

Cо стороны здания парламента выстроилась цепь полицейских со щитами, другая группа пришла с боковой улицы

25 декабря 2023, 08:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сербская полиция разогнала толпу, которая собралась на площади у здания администрации в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, со стороны здания парламента выстроилась цепь полицейских со щитами, другая группа пришла с боковой улицы. В считанные минуты площадь перед администрацией была расчищена. После правоохранители выставили оцепление.

Напомним, что акция оппозиционного блока "Сербия против насилия" началась 24 декабря. Протестующие снесли дверь собрания Белграда, разбили окно и бросали в него камни и банки. Полиция применила слезоточивый газ.