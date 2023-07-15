ФСБ предотвратила убийства Собчак и Симоньян
За каждое убийство исполнителям обещали по 1,5 млн рублей
15 июля 2023, 18:02, ИА Амител
ФСБ предотвратила подготовку убийств Маргариты Симоньян и Ксении Собчак членами неонацистской группировки "Параграф-88", сообщает ТАСС.
Убийства готовились по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое.
Подозреваемых, которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств, задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. У злоумышленников изъяли оружие, нацистскую литературу и средства связи с информацией о преступных намерениях.
СК планирует возбудить уголовные дела с экстремистской и террористической окраской.
Ранее силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова.
18:09:27 15-07-2023
Кому этот курятник нужен ?
18:36:00 15-07-2023
Наверно, не все украинцы нам враги.
20:12:39 15-07-2023
Собчак??? Точно не нужна им настолько, чтобы её убивать.
20:33:15 15-07-2023
Собчак же ихняя...Ее то за шо?
22:29:57 15-07-2023
Гость (20:33:15 15-07-2023) Собчак же ихняя...Ее то за шо?... А армянка армянская, вроде тоже не за что.
21:29:32 15-07-2023
Собчак напрасно.
22:21:07 15-07-2023
Блин, у человечества был шанс, но ФСБ все нарушил...
22:25:00 15-07-2023
За Симоньян понятно, а Собчак за что?
22:29:38 15-07-2023
Симоньян теперь наверное орден дадут.
06:02:42 16-07-2023
Непонятно, хорошая новость или нет