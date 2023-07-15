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ФСБ предотвратила убийства Собчак и Симоньян

За каждое убийство исполнителям обещали по 1,5 млн рублей

15 июля 2023, 18:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

ФСБ предотвратила подготовку убийств Маргариты Симоньян и Ксении Собчак членами неонацистской группировки "Параграф-88", сообщает ТАСС.

Убийства готовились по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое.

Подозреваемых, которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств, задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. У злоумышленников изъяли оружие, нацистскую литературу и средства связи с информацией о преступных намерениях.

СК планирует возбудить уголовные дела с экстремистской и террористической окраской.

Ранее силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова.

Происшествия ФСБ

Комментарии 10

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Гость

18:09:27 15-07-2023

Кому этот курятник нужен ?

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Гость

18:36:00 15-07-2023

Наверно, не все украинцы нам враги.

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Гость

20:12:39 15-07-2023

Собчак??? Точно не нужна им настолько, чтобы её убивать.

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Гость

20:33:15 15-07-2023

Собчак же ихняя...Ее то за шо?

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Гость

22:29:57 15-07-2023

Гость (20:33:15 15-07-2023) Собчак же ихняя...Ее то за шо?... А армянка армянская, вроде тоже не за что.

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Гость

21:29:32 15-07-2023

Собчак напрасно.

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Гость

22:21:07 15-07-2023

Блин, у человечества был шанс, но ФСБ все нарушил...

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Гость

22:25:00 15-07-2023

За Симоньян понятно, а Собчак за что?

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Гость

22:29:38 15-07-2023

Симоньян теперь наверное орден дадут.

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Гость

06:02:42 16-07-2023

Непонятно, хорошая новость или нет

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