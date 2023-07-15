ФСБ предотвратила убийства Собчак и Симоньян

За каждое убийство исполнителям обещали по 1,5 млн рублей

15 июля 2023, 18:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ФСБ предотвратила подготовку убийств Маргариты Симоньян и Ксении Собчак членами неонацистской группировки "Параграф-88", сообщает ТАСС.

Убийства готовились по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое.

Подозреваемых, которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств, задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. У злоумышленников изъяли оружие, нацистскую литературу и средства связи с информацией о преступных намерениях.

СК планирует возбудить уголовные дела с экстремистской и террористической окраской.

Ранее силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова.