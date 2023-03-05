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Полиция вывела из барнаульского ТЦ предполагаемых "редановцев"

На момент публикации в здании не осталось толп детей, драк удалось избежать

05 марта 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Полиция "погоняла" подростков по барнаульскому ТЦ "Галактика". В соцсетях публиковали кадры, как большое количество подростков согнали на первый этаж.

Как пишет "Толк", правоохранители пресекли попытки школьников собраться вместе. Когда они спустились на парковку, их просто выгнали из здания и они разошлись. По предположительным расчётам, там было около 300 человек. Стражи порядка вывели предполагаемых "редановцев" и предотвратили возможные драки. 

"Катунь 24" добавляет, что на момент публикации дети разошлись из торгового центра.

Напомним, что "ЧВК Редан" "прославилась" как раз драками в торговых центрах. 19 февраля они подрались с "группой спортсменов" в московском ТРЦ "Авиапарк". Нескольких человек после инцидента задержали. А 26 февраля "редановцы" устроили драку в петербургском ТРК "Галерея". В ней также участвовали околофутбольщики и "редановцы". После этого облавы на "редановцев" были по всей России – в том числе в Новосибирске.

На прошлой неделе в Барнауле появились "ячейки" "Редана", которые анонсировали беспорядки в торговых центрах. Однако там их уже ждала полиция.

Читайте также в сюжете: ЧВК "Редан"

Комментарии 12

  • Нас отвлекают от чего серьезного
    05 марта, Гость   Ответить
  • Проблему высосали из пальца
    05 марта, Гость   Ответить
  • Кому-то выгодно разделять нас. Дестабилизировать ситуацию. Корни надо искать у небратьев и их хозяев.
    05 марта, Гость   Ответить
  • 100%
    05 марта, Гость   Ответить
  • а с чего взяли что это редановцы?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Кому молодежь мешала? Сидели, никого не трогали. Гопников расстроили своим присутствием? Помешали их безнаказанности?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Мощно организовано. И грамотно, даже при драке им ничего не будет, они же дети
    06 марта, Гость   Ответить
  • Вы что, рекламу им создаете? Зачем?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Нас отвлекают от чего серьезного - как всегда.
    06 марта, Гость   Ответить
  • рекламу им создаете? - Кому ? полиции, омону,ТЦ
    06 марта, Гость   Ответить
  • интересно,а кто нибуть бывал в ТЦ после 20-00 часов и если бывал то не видел как там тусуется молодежь и все это было уже как минимум два последних года,так зачем из этого сейчас делать проблему?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Правовой беспредел. На каком основании. Были и хипи были и стиляги прямо в центре Москвы и их не преследовали неограничивали их свободу и не нарушали права. За то русских пацанов гнобят и репрессируют. Сразу видна рука сынов диавола по Иисусу забивающих на корню самоорганизацию русской молодежи. Все логично. Государство не за нас держит в черной дискриминации значит мы сами за себя.
    06 марта, Гость   Ответить
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