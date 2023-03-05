Полиция вывела из барнаульского ТЦ предполагаемых "редановцев"

На момент публикации в здании не осталось толп детей, драк удалось избежать

05 марта 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Полиция "погоняла" подростков по барнаульскому ТЦ "Галактика". В соцсетях публиковали кадры, как большое количество подростков согнали на первый этаж.

Как пишет "Толк", правоохранители пресекли попытки школьников собраться вместе. Когда они спустились на парковку, их просто выгнали из здания и они разошлись. По предположительным расчётам, там было около 300 человек. Стражи порядка вывели предполагаемых "редановцев" и предотвратили возможные драки.

"Катунь 24" добавляет, что на момент публикации дети разошлись из торгового центра.

Напомним, что "ЧВК Редан" "прославилась" как раз драками в торговых центрах. 19 февраля они подрались с "группой спортсменов" в московском ТРЦ "Авиапарк". Нескольких человек после инцидента задержали. А 26 февраля "редановцы" устроили драку в петербургском ТРК "Галерея". В ней также участвовали околофутбольщики и "редановцы". После этого облавы на "редановцев" были по всей России – в том числе в Новосибирске.

На прошлой неделе в Барнауле появились "ячейки" "Редана", которые анонсировали беспорядки в торговых центрах. Однако там их уже ждала полиция.