Полиция дежурит возле барнаульских ТЦ после анонса массовых драк от "ЧВК Редан"

В "Галактике" заметны большие группы подростков, а вот в "Европе" людей не так много

05 марта 2023, 16:40, ИА Амител













































Подростки в "Галактике"

5 марта участники "ЧВК Редан" обещали устроить массовую драку в торговых центрах Барнаула. Основная "стрелка" участникам других "субкультур" была назначена в ТЦ "Галактика". Наш корреспондент посетил торговый центр – на месте оказалось довольно много подростков и полицейских.

О драках, как и о задержаниях, информации нет. Правоохранители проводят профилактические беседы с отдельными детьми. Опознать, относятся ли собравшиеся к "паукам", однозначно нельзя, однако ребят в спортивных костюмах там ощутимо больше.

На одном из эскалаторов удалось запечатлеть огромную толпу подростков, которые одновременно спускались с последнего этажа. Кто-то из прохожих пошутил, что в торговый центр приехал Моргенштерн (признан иноагентом).

Во втором месте сходки, ТЦ "Европа", школьников ощутимо меньше. Однако территорию всё равно патрулируют полицейские.

Напомним, что "ЧВК Редан" "прославилась" как раз драками в торговых центрах. 19 февраля они подрались с "группой спортсменов" в московском ТРЦ "Авиапарк". Нескольких человек после инцидента задержали. А 26 февраля "редановцы" устроили драку в петербургском ТРК "Галерея". В ней также участвовали околофутбольщики и "редановцы". После этого облавы на "редановцев" были по всей России – в том числе в Новосибирске.

О том, что за движение "ЧВК Редан" и почему так называется, можно прочитать здесь.