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Полиция дежурит возле барнаульских ТЦ после анонса массовых драк от "ЧВК Редан"

В "Галактике" заметны большие группы подростков, а вот в "Европе" людей не так много

05 марта 2023, 16:40, ИА Амител

5 марта участники "ЧВК Редан" обещали устроить массовую драку в торговых центрах Барнаула. Основная "стрелка" участникам других "субкультур" была назначена в ТЦ "Галактика". Наш корреспондент посетил торговый центр – на месте оказалось довольно много подростков и полицейских. 

О драках, как и о задержаниях, информации нет. Правоохранители проводят профилактические беседы с отдельными детьми. Опознать, относятся ли собравшиеся к "паукам", однозначно нельзя, однако ребят в спортивных костюмах там ощутимо больше. 

На одном из эскалаторов удалось запечатлеть огромную толпу подростков, которые одновременно спускались с последнего этажа. Кто-то из прохожих пошутил, что в торговый центр приехал Моргенштерн (признан иноагентом).

Во втором месте сходки, ТЦ "Европа", школьников ощутимо меньше. Однако территорию всё равно патрулируют полицейские. 

Напомним, что "ЧВК Редан" "прославилась" как раз драками в торговых центрах. 19 февраля они подрались с "группой спортсменов" в московском ТРЦ "Авиапарк". Нескольких человек после инцидента задержали. А 26 февраля "редановцы" устроили драку в петербургском ТРК "Галерея". В ней также участвовали околофутбольщики и "редановцы". После этого облавы на "редановцев" были по всей России – в том числе в Новосибирске.

О том, что за движение "ЧВК Редан" и почему так называется, можно прочитать здесь.

Читайте также в сюжете: ЧВК "Редан"

Комментарии 15

  • Гопота даже детей достала
    05 марта, Гость   Ответить
  • В "Галактике" заметны большие группы подростков---Вот это да!!!!
    05 марта, Гость   Ответить
  • В родительских чатах рассылалась информация о готовящихся сборищах. Почему отпустили своих чад? Не могут управлять управлять своими детьми или не интересуются их времяпровождением?
    05 марта, Гость   Ответить
  • В "Галактике" заметны большие группы подростков---- То есть молодняку в Индустриальном районе даже сходить некуда? Едут в центр, чтобы на фудкорте посидеть... Что и требовалось доказать... Выселки,они выселки и есть..
    05 марта, Гость   Ответить
  • только что оттуда. Живем недалеко, были там в Детском мире. Такое ощущение, что "выселки" в полном составе вместе со своими малолетними телками приехали в "город". Старший ужаснулся и их виду и количеству.
    05 марта, Гость   Ответить
  • А вы, стало быть, потомственные графья "из центра"?
    05 марта, Гость   Ответить
  • повылазили центровые бояре))) Лет 20 назад центр и мог иметь вес. Сейчас это редкостный гадюшник для колхозанов и совков. более 20 лет около площади Октября прожил. Сочувствую вам, "центровые"
    05 марта, Гость   Ответить
  • Родители, вы бы могли провести выходной со своими отроками! Пообщались бы.
    05 марта, Гость   Ответить
  • ГАЛАКСИ - Центр? не смешите мои тапочки
    05 марта, Гость   Ответить
  • ГАЛАКСИ - Центр? не смешите мои тапочки-------- нет конечно. для твоих смешных тапочек центр это - Арена. куда "только самолетом можно долететь" (с)
    05 марта, Гость   Ответить
  • Гость, только что оттуда. Живем недалеко, были там в Детском мире. Такое ощущение, что "выселки" в полном составе вместе со своими малолетними телками приехали в "город". вот да! я про всю эту историю не слышала, зашла и чутка обалдела от количества и вида понаехавших.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Старший ужаснулся-- а как они выглядели?
    06 марта, Гость   Ответить
  • а где вы живете недалеко от Галакси? на вокзале?
    06 марта, Гость   Ответить
  • "На одном из эскалаторов удалось запечатлеть огромную толпу подростков, которые одновременно спускались с последнего этажа." ---- Такой толпой насели на одну лестницу.... Я не знаю, на какой вес рассчитана эта лестница, но зная, как у нас порой строят, подозреваю, что вполне может и рухнуть.
    06 марта, Гость   Ответить
  • "потомственные графья "из центра"" ---- Гость, ага, даже смешно слушать подобных "графьёв". Весь Барнаул - опа мира, но даже в нём некоторые умудряются гнуть пальцы, если живут ближе к центру этой опы, чем другие.
    06 марта, Гость   Ответить
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