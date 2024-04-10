Полиция выявила 12 нелегальных мигрантов, работавших на бийском предприятии

У девяти из них не было документов для законного пребывания в России

10 апреля 2024, 09:13, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Сотрудники полиции Алтайского края выявили нелегальных мигрантов на одном из крупных сельскохозяйственных предприятий в Бийске. Об этом сообщает "МВД-Медиа".

12 граждан из Узбекистана без патента на трудовую деятельность обнаружили в двухэтажном здании, которое находилось на территории организации. У девяти из них не было документов для законного пребывания в России. При этом мигранты проживали вместе – об этом свидетельствуют спальные места и шкафы с личными вещами. Там же находились кухня, душ и прачечная.

В отношении всех иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ – им назначили наказание в виде штрафов. Еще девять иностранцев привлекли к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. По решению суда все они должны выплатить штраф и покинуть территорию России.