Полиция выявила 12 нелегальных мигрантов, работавших на бийском предприятии
У девяти из них не было документов для законного пребывания в России
10 апреля 2024, 09:13, ИА Амител
Сотрудники полиции Алтайского края выявили нелегальных мигрантов на одном из крупных сельскохозяйственных предприятий в Бийске. Об этом сообщает "МВД-Медиа".
12 граждан из Узбекистана без патента на трудовую деятельность обнаружили в двухэтажном здании, которое находилось на территории организации. У девяти из них не было документов для законного пребывания в России. При этом мигранты проживали вместе – об этом свидетельствуют спальные места и шкафы с личными вещами. Там же находились кухня, душ и прачечная.
В отношении всех иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ – им назначили наказание в виде штрафов. Еще девять иностранцев привлекли к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. По решению суда все они должны выплатить штраф и покинуть территорию России.
09:30:57 10-04-2024
предприятию чего выписали ? огласите.
10:18:23 10-04-2024
Собственника предприятия вместе с басмачами депортировать.
16:23:45 10-04-2024
Любой участковый знает про свою землю ВСЁ! Несчастные мигранты, где-то прокололись.
16:27:21 10-04-2024
Гость (16:23:45 10-04-2024) Любой участковый знает про свою землю ВСЁ! Несчастные мигран... Да ты сказочный полицейский... Я своего участкового за 20 с лишним годиков ни разу не видел. И даже не в курсе сколько их за это время поменялось...
16:37:01 10-04-2024
Гость (16:27:21 10-04-2024) Да ты сказочный полицейский... Я своего участкового за 20 с ... У них работа такая.