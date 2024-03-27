Минтруд намерен ограничить срок заключения трудовых договоров для иностранцев

27 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Трудовые мигранты. Фото: unsplash.com

Срок заключения трудовых договоров с иностранцами могут ограничить до двух лет – соответствующий законопроект разработал Минтруд. Документ размещен на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов. Сейчас договора с мигрантами заключаются на бессрочной и срочной основе. Рассказываем, в чем суть законопроекта и что изменится для иностранцев, приезжающих в Россию на заработки.

Какие ограничения для мигрантов планирует ввести в России?

Минтруд РФ разработал законопроект, согласно которому работодатели будут заключать договоры "в порядке целевого организованного набора" с иностранцами старше 18 лет, получившими разрешение на работу. Разрешение можно будет оформить на срок действия заключенного договора, но не более, чем на два года.

"Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист. Если потребность в работнике сохраняется, работодатель сможет вновь прибегнуть к механизму организованного набора, в том числе в отношении этого сотрудника", – пояснили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.

Иностранцы, с которыми досрочно расторгнут трудовой договор, должны будут выехать из России в течение 13 дней в случае, если не устроятся на работу в другую организацию, также участвующую в целевом наборе. Для этого в течение 30 дней работник должен предоставить договор для продления разрешения на работу в стране.

Кто будет заниматься целевым набором трудовых мигрантов?

Минтруд предлагает создать публично-правовую компанию, которая будет заниматься целевым набором иностранных граждан. По сути, она будет выполнять роль кадрового центра, в который смогут обратиться российские компании, чтобы найти себе работника. Компания будет подчиняться уполномоченному органу исполнительной власти (определит правительство).

Предполагается, что создание структуры позволит усилить заинтересованность работодателей в участии в организованном наборе.

Как сообщали в Минтруде, участниками проекта смогут стать около тысячи работодателей. По прогнозам ведомства, по такому механизму уже к 2025 году в стране будет трудоустроено 25 тысяч иностранцев, в 2030 году – уже 300 тысяч.

Разработчики надеются, что что ужесточение миграционных правил позволит сократить масштабы неорганизованной трудовой миграции в Россию и усилить контроль за пребыванием иностранцев в стране. Документ уже поддержал профильный комитет Госдумы.