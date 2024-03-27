На выход? Мигрантам намерены ужесточить правила пребывания в России
Минтруд намерен ограничить срок заключения трудовых договоров для иностранцев
27 марта 2024, 09:00, ИА Амител
Срок заключения трудовых договоров с иностранцами могут ограничить до двух лет – соответствующий законопроект разработал Минтруд. Документ размещен на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов. Сейчас договора с мигрантами заключаются на бессрочной и срочной основе. Рассказываем, в чем суть законопроекта и что изменится для иностранцев, приезжающих в Россию на заработки.
Какие ограничения для мигрантов планирует ввести в России?
Минтруд РФ разработал законопроект, согласно которому работодатели будут заключать договоры "в порядке целевого организованного набора" с иностранцами старше 18 лет, получившими разрешение на работу. Разрешение можно будет оформить на срок действия заключенного договора, но не более, чем на два года.
"Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист. Если потребность в работнике сохраняется, работодатель сможет вновь прибегнуть к механизму организованного набора, в том числе в отношении этого сотрудника", – пояснили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Иностранцы, с которыми досрочно расторгнут трудовой договор, должны будут выехать из России в течение 13 дней в случае, если не устроятся на работу в другую организацию, также участвующую в целевом наборе. Для этого в течение 30 дней работник должен предоставить договор для продления разрешения на работу в стране.
Кто будет заниматься целевым набором трудовых мигрантов?
Минтруд предлагает создать публично-правовую компанию, которая будет заниматься целевым набором иностранных граждан. По сути, она будет выполнять роль кадрового центра, в который смогут обратиться российские компании, чтобы найти себе работника. Компания будет подчиняться уполномоченному органу исполнительной власти (определит правительство).
Предполагается, что создание структуры позволит усилить заинтересованность работодателей в участии в организованном наборе.
Как сообщали в Минтруде, участниками проекта смогут стать около тысячи работодателей. По прогнозам ведомства, по такому механизму уже к 2025 году в стране будет трудоустроено 25 тысяч иностранцев, в 2030 году – уже 300 тысяч.
Разработчики надеются, что что ужесточение миграционных правил позволит сократить масштабы неорганизованной трудовой миграции в Россию и усилить контроль за пребыванием иностранцев в стране. Документ уже поддержал профильный комитет Госдумы.
09:09:24 27-03-2024
Неужели какое-то правильное-мудрое решение!!!!!!!!!!
10:18:06 27-03-2024
Гость (09:09:24 27-03-2024) Неужели какое-то правильное-мудрое решение!!!!!!!!!!... Вы статью то читали)))
09:19:10 27-03-2024
Выгнать всех, вместе с тараканами, коих они развели
09:32:58 27-03-2024
гнать их всех из нашей страны.
Послушайте интервью с матерю террориста устроившего кровавую бойню в крокусе:
-Мой сынок хороший, он не мог этого сделать...
Не удивлюсь если ему и лучшего адвоката наймут
09:43:17 27-03-2024
Не удивлюсь если ему и лучшего адвоката наймут.===А уж тот-то все его убийства по иному представит.
09:52:22 27-03-2024
Непосредственно о столицах. Очень большое количество мигрантов ранее которые работали в Управляющих компаниях и сфере ЖКХ перешли работать на доставку. Ситуация такова стала что рабочей силы катастрофически не хватает. Это не считая отрасли как строительство. Обслуживать столицы просто некому кроме мигрантов. Убрать их никак нельзя-некому работать будет, люди там будут иных кровей, такую работу выполнять *коренными* силами никак не возможно. Поэтому мигранты будут.
09:53:25 27-03-2024
ну ну меры все жёстче а их все больше
15:02:34 27-03-2024
гость (09:53:25 27-03-2024) ну ну меры все жёстче а их все больше... Коррупцию никуда не денешь. Кто-то еще больше зарабатывать на мигрантах станет, вот и все.
09:55:48 27-03-2024
Не знаю как у нас а в ряде крупных городов РФ (типа Москва) сразу почувствуется недостаток рабочих на стройках и в коммунальном хозяйстве. Это уже точно.
10:06:15 27-03-2024
гость (09:55:48 27-03-2024) Не знаю как у нас а в ряде крупных городов РФ (типа Москва) ... Половина из мигрантов нигде не работает, торгуют наркотой и занимаются незаконными видами деятельности. Большинство их семей получают пособия от государства. Так что большого недостатка рабочих рук не предвидится. А вот нагрузка на социалку значительно снизится. Кстати, и школьники Москвы тоже спасибо скажут, когда их приезжие бандиты перестанут терроризировать...
10:00:27 27-03-2024
Противно читать новости в последнее время! "Намерены ужесточить", "выпустят новую модель", "намерены модернизировать" - а потом все превращается в пустые обещания, паровозный свисток для выпуска пара. Ват когда сделают хоть что-то путное, тогда пусть и рапортуют...
10:16:25 27-03-2024
А каким образом, данная мера позволит контролировать болтающихся без надзору нелегалов? Люди которые прибыли конкретно на работу, по договору-работают!!! Вопрос то в том, чтобы усилить надзор за "беспризорными" мигрантами. Которые за деньги беспрепятственно живут без каких либо разрешений. Взять тех же преступников из крокус-нарушал закон пребывания, был оштрафован и жил дальше!!!! А потом пошёл нас убивать в нашей же стране! Надо на контроль брать тех, кто за вознаграждение закрывает глаза на пребывание в нашей стране нечисти всякой. Вон они, толпами болтаются.в днем, и никому и делает, что они тут делают.
10:20:29 27-03-2024
Я так понимаю здесь статью никто не прочитал, ну или не понял ничего в ней))))
15:36:03 27-03-2024
Гость (10:20:29 27-03-2024) Я так понимаю здесь статью никто не прочитал, ну или не поня... Ну не осилили они))
10:21:45 27-03-2024
Вы обратите внимание сколько за последнее время в СМИ было новостей о том, что мигранты избивают то детей в школах, то прохожих на улице.
Дождались - они взяли в руки оружие. Почему мы позволяем им в нашей стране устраивать такой беспредел?
10:23:12 27-03-2024
"для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист" -------- а жители таджикистона или узбекистона в каких специальностях являются специалистами?? по замесу и разносу бетона? так тут любой справится если за ним прораб будет приглядывать и руки ноги на месте...
14:03:53 27-03-2024
Гость (10:23:12 27-03-2024) "для завершения тех проектов, под которые был нанят специали... Скажу про специалистов. Прошлым летом мой сын студент попытался устроиться в строительную организацию рабочим, в том числе месить бетон, как когда-то небезызвестный студент Шурик. И не смог. Предпочтение работодателя в сторону мигрантов, т.к. если что он его не видел и не знает, да и платить ему можно как на душу ляжет. А моего же придется устроить и оплачивать в соответствии с ТК. Работодателю оно надо?
10:44:40 27-03-2024
Нужда в мигрантах говорит о том, что в экономике хаос (она же рыночная!), не всё в ней отрегулировано.. Так то конечно, удобно использование наёмного/принудительного ещё и дешевого труда..
15:05:17 27-03-2024
dok_CФ (10:44:40 27-03-2024) Нужда в мигрантах говорит о том, что в экономике хаос (она ж... Насчет дешевого я бы с вами поспорил. Если раньше на Ярославке можно было по 500руб в день нанять разнорабочих, то теперь меньше, чем за 3-4 тыс в день никто даже в твою сторону не посмотрит.
10:44:43 27-03-2024
Узбеки все умеют. На Трансмаше узбек конструктором работал. После работы пел в ВИА.
11:22:13 27-03-2024
Миллиардер Алишер Усманов узбек.
11:48:26 27-03-2024
Новую кормушку для чинуш создадут. К безопасности россиян это не имеет отношения.
14:03:14 27-03-2024
Гость (11:48:26 27-03-2024) Новую кормушку для чинуш создадут. К безопасности россиян эт... Ну вот, хоть один понял смысл в статье, да очередная кормушка для чиновников, они только и делают создают один надзорный орган над другим, бюрократия раздувается.
11:58:54 27-03-2024
оформить на срок действия заключенного договора, но не более, чем на два года ---- надо было лет 20 назад так сделать
12:44:35 27-03-2024
Только рабочие договора, никаких гражданств и российских паспортов! Они ни рубля налогами в казну не перечислили, а пособия получать одни чернобородые! Когда уже правительство очнется?
13:22:51 27-03-2024
Зачем эта алькаида нужна в РФ? От того что они цены на рабочие места у русских сбивают только работодателю хорошо. Но импортозамещатели ценник на свою продукцию не снижают. Терпеть присутствие этих пассажиров из за наживы единиц ?
19:34:19 27-03-2024
Мигрантам должно быть ужесточено не пребывание в России а въезд в нее