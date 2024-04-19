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Полиция задержала в Ростовской области мигранта, убившего мотоциклиста в Москве

Вместе с Шахином Аббасовым задержали двух соучастников, в том числе его старшего брата Шохрата

19 апреля 2024, 19:29, ИА Амител

Полиция, розыск / Фото: unsplash.com
Полиция, розыск / Фото: unsplash.com

Правоохранители задержали Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве 24-летнего мотоциклиста в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, мигранта обнаружили в Ростовской области.

По информации канала, вместе с Аббасовым задержали двух соучастников, в том числе его старшего брата Шохрата. Он увез убийцу с места преступления.

Напомним, что конфликт произошел во дворе дома на улице Краснодарской. 24-летний Кирилл приехал в гости к своей невесте на мотоцикле, а на тротуаре возле подъезда стояла белая Camry. По сообщениям СМИ, она принадлежала Шахину, который находился в России без регистрации.

Мужчина сделал замечание Аббасову, начался конфликт, который закончился поножовщиной. Соседи утверждают, что Шахин обещал "устроить проблемы" и называл себя "вором в законе".

Происшествия Мигранты

Комментарии 6

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Костя

19:52:12 19-04-2024

Россия это наш дом. Приходит сюда эта мразь и нас убивает ч нашем доме...

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Олег

20:07:33 19-04-2024

Ждем возмездия.

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Гость

21:48:34 20-04-2024

Олег (20:07:33 19-04-2024) Ждем возмездия.... Жди, пока рак на горе свистнет.

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Гость

20:11:06 19-04-2024

Ни фига себе! 21 год и уже "вор в закон"!

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Гость

20:21:46 19-04-2024

совсем обнаглели эти мигранты

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Гость

09:15:48 21-04-2024

Мигрантов-в кишлаки и пусть там строят коммунизм!!!

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