Полиция задержала в Ростовской области мигранта, убившего мотоциклиста в Москве

Вместе с Шахином Аббасовым задержали двух соучастников, в том числе его старшего брата Шохрата

19 апреля 2024, 19:29, ИА Амител

Полиция, розыск / Фото: unsplash.com

Правоохранители задержали Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве 24-летнего мотоциклиста в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, мигранта обнаружили в Ростовской области.

По информации канала, вместе с Аббасовым задержали двух соучастников, в том числе его старшего брата Шохрата. Он увез убийцу с места преступления.

Напомним, что конфликт произошел во дворе дома на улице Краснодарской. 24-летний Кирилл приехал в гости к своей невесте на мотоцикле, а на тротуаре возле подъезда стояла белая Camry. По сообщениям СМИ, она принадлежала Шахину, который находился в России без регистрации.

Мужчина сделал замечание Аббасову, начался конфликт, который закончился поножовщиной. Соседи утверждают, что Шахин обещал "устроить проблемы" и называл себя "вором в законе".