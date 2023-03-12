Полина Гагарина и Владимир Пресняков повздорили на шоу "Голос"
Певица попыталась не пустить к своему конкуренту нескольких участников
12 марта 2023, 16:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На съёмках шоу "Голос" произошёл конфликт между судьями Полиной Гагариной и Владимиром Пресняковым.
Нескольких выступающих хотели пригласить в свою команду оба артиста, однако они выбирали Преснякова. Тогда Гагарина решила воспользоваться кнопкой "блок" и не пустить желающих попасть к конкуренту. Несмотря на это, выступающие всё равно выбирали Преснякова.
"Вы можете жалеть Гагарину, но за эти годы, я помню, как она не раз открывала свою шкатулку плохого настроения и гнева на меня. Кричала, угрожала и забирала моих артистов", – цитирует StarHit Басту, ещё одного наставника проекта.
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