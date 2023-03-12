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Полина Гагарина и Владимир Пресняков повздорили на шоу "Голос"

Певица попыталась не пустить к своему конкуренту нескольких участников

12 марта 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На съёмках шоу "Голос" произошёл конфликт между судьями Полиной Гагариной и Владимиром Пресняковым.

Нескольких выступающих хотели пригласить в свою команду оба артиста, однако они выбирали Преснякова. Тогда Гагарина решила воспользоваться кнопкой "блок" и не пустить желающих попасть к конкуренту. Несмотря на это, выступающие всё равно выбирали Преснякова.

"Вы можете жалеть Гагарину, но за эти годы, я помню, как она не раз открывала свою шкатулку плохого настроения и гнева на меня. Кричала, угрожала и забирала моих артистов", – цитирует StarHit Басту, ещё одного наставника проекта.

Комментарии 5

  • Гагарина бездарна от слова совсем
    12 марта, Гость   Ответить
  • Гагарина бездарна от слова совсем-------- Зато у нее деньги есть, а ты никто и звать никак.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Зато у нее деньги есть, а ты никто и звать никак.-----Месье, очевидно, при деньгах и обладает звучным именем. Либо местный юродивый.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Гагарина бездарна?! значит вы - без слуха и вкуса
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "значит вы - без слуха и вкуса" С точностью до наоборот. Тот коммент не я писала, но Гагарина умеет только орать, а не петь. Причем, не всегда уместно. Как бы вам объяснить, чтобы было понятнее... ЭТО- ВОКАЛЬНЫЙ КАПС. А количество капса, как известно, обратно пропорционально количеству головного мозга.
    13 марта, Гость   Ответить
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