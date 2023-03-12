Полина Гагарина и Владимир Пресняков повздорили на шоу "Голос"

Певица попыталась не пустить к своему конкуренту нескольких участников

12 марта 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На съёмках шоу "Голос" произошёл конфликт между судьями Полиной Гагариной и Владимиром Пресняковым.

Нескольких выступающих хотели пригласить в свою команду оба артиста, однако они выбирали Преснякова. Тогда Гагарина решила воспользоваться кнопкой "блок" и не пустить желающих попасть к конкуренту. Несмотря на это, выступающие всё равно выбирали Преснякова.