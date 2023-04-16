Полина Гагарина рассказала, что могла полететь в космос вместо актрисы Пересильд

По словам певицы, на роль в фильме "Вызов" её звал лично Константин Эрнст

16 апреля 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российская певица Полина Гагарина заявила о том, что она могла сыграть главную роль в фильме "Вызов", снятом в открытом космосе. Об этом она сказала в эфире "Подкаст. Лаб".

По словам Гагариной, на роль её приглашал лично генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, однако она отказалась, сославшись на плотный график.

Всего в кастинге участвовали более трёх тысяч девушек.

Премьера фильма "Вызов", часть которого впервые в истории сняли прямо в космосе, состоится на следующей неделе – 20 апреля.

Ради съёмок актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко летали на МКС. Какой сюжет у фильма "Вызов" и кто ещё в нём сыграл – читайте на amic.ru.