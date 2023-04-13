О чём фильм "Вызов" с актрисой Пересильд, снятый в космосе?
Фрагмент российского фильма "Вызов" сняли в космосе, за пределами Земли
13 апреля 2023, 17:50, Анастасия Бичакова
Премьера фильма "Вызов", часть которого впервые в истории сняли прямо в космосе, состоится на следующей неделе – 20 апреля.
Ради съёмок актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко летали на МКС. Какой сюжет у фильма "Вызов" и кто ещё в нём сыграл – читайте на amic.ru.
Какой сюжет у фильма "Вызов"?
Сюжет довольно драматичный: космонавт Олег Иванов теряет сознание в космосе – и, как выясняется, ему срочно нужна медицинская помощь.
Врачи на Земле решают, что Иванову требуется операция на сердце, причём прямо на МКС. В противном случае мужчина наверняка скончается, возвращаясь домой.
Чтобы провести первую в мире операцию в условиях невесомости, в космос отправляется кардиохирург Женя (Юлия Пересильд). И это несмотря на то, что у неё даже нет времени на воспитание дочери-подростка.
Кто снимался в фильме "Вызов"?
Что известно о полёте Юлии Пересильд и Клима Шипенко в космос?
Чтобы впервые в мире снять фильм в космосе, а не на орбите Земли, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетели на МКС 5 октября 2021 года. Они отправились на корабле "Союз МС-19", а перед этим прошли длительную, интенсивную подготовку.
Командиром киноэкипажа был Герой России, лётчик-космонавт Антон Шкаплеров, у которого на тот момент уже был серьёзнейший опыт – 533 дня, проведённых в невесомости.
На МКС также находился космонавт Олег Новицкий: он и сыграл пациента Жени.
Команда вернулась на Землю через 12 дней, 17 октября 2021 года.
"Мой полёт был связан со съёмками фильма, я понял, что снять фильм таким, как я его там снял, я здесь, на Земле, не смог бы. Это важно. Космос подсказывал такие решения, виды потрясающие", – рассказывал режиссёр "Вызова" Клим Шипенко. Об этом писал amic.ru.
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