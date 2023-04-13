Чтобы впервые в мире снять фильм в космосе, а не на орбите Земли, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетели на МКС 5 октября 2021 года. Они отправились на корабле "Союз МС-19", а перед этим прошли длительную, интенсивную подготовку.

Командиром киноэкипажа был Герой России, лётчик-космонавт Антон Шкаплеров, у которого на тот момент уже был серьёзнейший опыт – 533 дня, проведённых в невесомости.

На МКС также находился космонавт Олег Новицкий: он и сыграл пациента Жени.

Команда вернулась на Землю через 12 дней, 17 октября 2021 года.