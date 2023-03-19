Полина Гагарина с кулаками набросилась на Басту на съемках "Голоса"
Певица оказалась недовольна тем, что рэпер заблокировал её выбор
19 марта 2023, 13:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ещё одна потасовка с участием Полины Гагариной произошла на съёмках шоу "Голос". Об этом сообщает StarHit.
Поводом для конфликта стало то, что Баста заблокировал выбор Гагариной. Она хотела повернуться к певцу Василию Шкивидорову, но рэпер остановил её.
После этого Гагарина ударила своего коллегу по проекту.
"Меня избили на рабочем месте, это агрессия", – сказал Баста после инцидента.
Ранее по аналогичному поводу у Гагариной на съёмках возник конфликт с Владимиром Пресняковым.
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