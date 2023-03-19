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Полина Гагарина с кулаками набросилась на Басту на съемках "Голоса"

Певица оказалась недовольна тем, что рэпер заблокировал её выбор

19 марта 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ещё одна потасовка с участием Полины Гагариной произошла на съёмках шоу "Голос". Об этом сообщает StarHit.

Поводом для конфликта стало то, что Баста заблокировал выбор Гагариной. Она хотела повернуться к певцу Василию Шкивидорову, но рэпер остановил её.

После этого Гагарина ударила своего коллегу по проекту.

"Меня избили на рабочем месте, это агрессия", – сказал Баста после инцидента.

Ранее по аналогичному поводу у Гагариной на съёмках возник конфликт с Владимиром Пресняковым.

Комментарии 7

  • Гадюшатник!
    19 марта, Гость   Ответить
  • Много ее стало. Везде. Больше галкиной.
    19 марта, Гость   Ответить
  • У Гагариной нет таланта от слова совсем
    19 марта, Гость   Ответить
  • Голос потерял былую популярность со сменой ведущего и наставников. Видимо решили, что черный пиар спасет, но нет.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Втащил бы ей с ноги, и баста.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Супер новость!
    20 марта, Гость   Ответить
  • мега новость
    20 марта, Гость   Ответить
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