Полина Гагарина с кулаками набросилась на Басту на съемках "Голоса"

Певица оказалась недовольна тем, что рэпер заблокировал её выбор

19 марта 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ещё одна потасовка с участием Полины Гагариной произошла на съёмках шоу "Голос". Об этом сообщает StarHit.

Поводом для конфликта стало то, что Баста заблокировал выбор Гагариной. Она хотела повернуться к певцу Василию Шкивидорову, но рэпер остановил её.

После этого Гагарина ударила своего коллегу по проекту.

"Меня избили на рабочем месте, это агрессия", – сказал Баста после инцидента.

Ранее по аналогичному поводу у Гагариной на съёмках возник конфликт с Владимиром Пресняковым.