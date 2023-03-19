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Зрители шоу "Голос" потребовали заменить Полину Гагарину

Люди недовольны поведением певицы на проекте

19 марта 2023, 20:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Зрители нового сезона шоу голос требуют заменить одного из наставников. Под горячую руку поклонников попала Полина Гагарина, пишет Woman.ru.

В новом сезоне у наставников появились кнопки, которые позволяют заблокировать выбор другого судьи проекта. Людям не нравится то, что Гагарина очень часто пользуется этими кнопками, а также скандалит с коллегами по съёмкам из-за выбора исполнителей.

Ранее сообщалось, что Гагарина уже успела вступить в конфликт с Бастой и Владимиром Пресняковым.

Комментарии 5

  • очень неприятная эта особа. еще и орет ртом, вместо пения
    19 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а вы чем орете?
    20 марта, Гость   Ответить
  • уже успела вступить в конфликт --- в такое время
    20 марта, Гость   Ответить
  • Интересно у Басты была военная кафедра? Пресняков возрастной, а вот как быть с Бастой?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Это шоу, всё запланировано, чтобы не было преснятины и мимими, относитесь проще, если ЭТО смотрите.
    20 марта, Гость   Ответить
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