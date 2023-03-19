Зрители шоу "Голос" потребовали заменить Полину Гагарину

Люди недовольны поведением певицы на проекте

19 марта 2023, 20:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зрители нового сезона шоу голос требуют заменить одного из наставников. Под горячую руку поклонников попала Полина Гагарина, пишет Woman.ru.

В новом сезоне у наставников появились кнопки, которые позволяют заблокировать выбор другого судьи проекта. Людям не нравится то, что Гагарина очень часто пользуется этими кнопками, а также скандалит с коллегами по съёмкам из-за выбора исполнителей.

Ранее сообщалось, что Гагарина уже успела вступить в конфликт с Бастой и Владимиром Пресняковым.