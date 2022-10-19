Алтайский депутат потребовал от Америки вернуть Аляску

Продажа Аляски Соединённым Штатам стала крупной геополитической ошибкой, считает председатель ЦК партии «Коммунисты России», депутат Алтайского Заксобрания Сергей Малинкович.

По его словам, фракция требует начать процедуру возвращения этой территории в состав РФ. Напомним, Аляска официально была передана США 18 октября 1867 года. За свои владения в Северной Америке Российская империя получила 7,2 млн долларов.

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«Всё-таки договор весьма сомнительный был, ничтожный. По большому счёту, он нуждается в очень серьёзной экспертизе, в повторном изучении всех обстоятельств. Весьма там были подозрительные обстоятельства его заключения: налицо и политическое давление, и, похоже, коррупционные какие-то рычаги были задействованы. В любом случае пострадало население», — заявил Малинкович ФАН.

Политик добавил, что с точки зрения национальных интересов безопасности «нежелательно, чтобы эта территория находилась в США». По его мнению, признание договора «ничтожным, заключённым в условиях давления», займёт несколько лет, «и может быть, даже больше».

Однако, как считает Малинкович, «США придётся отвечать» по этому вопросу.

«И надо их пытаться вывести на ту позицию, когда они вынуждены будут всерьёз обосновывать, на каком основании наша территория оказалась у них», — заявил председатель ЦК КР, отметив, что перспективы по этому вопросу есть, но это долгий путь.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил США возвращением Аляски.